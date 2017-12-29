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Мужчины назвали признаки старения женщин
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Мужчины назвали признаки старения женщин 

Ридус 29 декабря 2017
Фото: Depositphotos
На мужских форумах активно обсуждают тему превращения привлекательной, волнующей женщины в неухоженную бабу. По мнению пользователей, со временем такое может случиться с каждой замужней дамой. Итак, симптомы, при которых нужно бить тревогу:

Чрезмерная хозяйственность

Женщина, которая отлично готовит и может держать дом в чистоте — находка для любого мужчины. Но когда это становится смыслом ее жизни, мужу может стать с ней скучно.
«Она только и говорит о том, что надо успеть со скидкой купить то и это, съездить в супермаркет, постирать, пол натереть. В общем, одна картошка на уме, никаких больше интересов», — высказывается один из пользователей.

Форумы для мамочек

Конечно, ничего страшного, если женщина обсуждает с другими мамочками свое чадо. Но не стоит посвящать форумам для мамочек несколько часов в день. Лучше проведите это время с ребенком и мужем.
«Жена обабилась. Книг не читает, только желтую прессу и журналы о жизни звезд. И часами может сидеть на сайте мамочек, читая чужие дневники и обсуждая прививки, аллергию, какашки и прочее», — жалуется супруг новоявленной мамочки.

Неухоженность

Мужчины всегда обращают внимание, в каком виде по дому ходит их любимая женщина. Красивая прическа, маникюр, сексуальная одежда — понятно, что в первые месяцы после рождения ребенка такую роскошь может позволить себе далеко не каждая, все время отнимает малыш. Но представители сильного пола очень переживают по этому поводу, пишет Anews.com.
«За собой не следит, дома ходит в каких-то безразмерных футболках, в спортивных брюках, не красится, маникюр не делает, к парикмахеру не ходит. Я ей даю денег, говорю, трать на себя, а она — нет», — откровенничает один из пользователей.

«Я же мать!»

Перемены в жизни мамочек, как правило, не ограничиваются одними форумами. Настоящий страх у мужчины вызывает, когда их возлюбленная на все отвечает: «У меня ребенок».
«После рождения ребенка жена сошла с ума. На себя ни копейки не тратит, разнесло на 30 килограммов. На намеки и прямые предложения сходить куда-то вместе или записаться в тренажерный зал реагирует воплями: «У меня ребенок!»».
Также в черном списке визгливость и склочность, «любовь» к скандалам, выяснению отношений с мужем на повышенных тонах.
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