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Тест: ваше тотемное животное
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Тест: ваше тотемное животное 

Рамблер 25 декабря 2017
Фото: Depositphotos
В культуре многих народов сильно утверждение, что люди и животные связаны невидимыми нитями. И каждый человек имеет своего защитника среди зверей. Пройдите наш тест и узнайте, кого из мира животных вы можете считать своим надежным талисманом?
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