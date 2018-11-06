Тест: сколько у вас было прошлых жизней

Тест: какую по счету жизнь вы живете?

Вы никогда не замечали, что порой какие-то вещи вам кажутся знакомыми, ситуации повторяющимися, а люди, с которыми только что познакомились, удивительно близкими? Это возможно, если вы живете уже не первую жизнь. Вы же наверняка слышали про реинкарнацию. Люди веками задаются вопросом о том, возможна ли жизнь после смерти. О том, что ждет нас за этой чертой. Многие нисколько не сомневаются в том, что реинкарнация или переселение душ — реальность, которая ждет каждого человека. Пифагор, к примеру, утверждал, что помнит все свои прошлые жизни.

А довольно распространенный эффект дежавю многие считают именно доказательством существования реинкарнации. Дежавю — состояние, в котором человеку кажется, что происходящее с ним уже когда-то было. Слово происходит от французского «deja vu». Дословно это переводится как "уже виденное". Интересно, что у этого явления до сих пор нет никакого научного объяснения.

Если вам иногда кажется, что ваша жизнь — далеко не первая, то мы предлагаем пройти наш тест. Попробуйте узнать, сколько жизней вы уже прожили.