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Проверьте, кем вас считают коллеги
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Проверьте, кем вас считают коллеги 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
Значительную часть времени большинство из нас проводит на работе. Нас окружают люди, с которыми мы общаемся каждый день, но редко задумываемся о том, как они к нам относятся. Или не редко? Или вам это безразлично? В любом случае, полезно узнать, как вы выглядите со стороны. Ведь рабочий коллектив, это не только дружно, но и сложно. Достаточно зайти на любой форум, и вы найдете там массу рассуждений о том, как запретить коллеге открывать окно, что делать, если воруют вашу еду и многом другом.
Удивительно, но любой офис очень напоминает школьный класс. Здесь тоже есть душа компании и те, о ком никто ничего не знает, скандалисты и тихони, на которых навешивают все обязанности.
Именно поэтому бывает так полезно посмотреть на себя со стороны и, возможно, что-то понять о себе. Ведь есть вероятность, что коллеги воспринимают вас не так, как вам хотелось бы. Предлагаем вам пройти наш тест и понять, что о вас на самом деле думают на работе. Может вы узнаете о себе что-то новое и захотите немного сменить стиль общения.
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