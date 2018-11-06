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Тест: какой вы драгоценный камень?
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Тест: какой вы драгоценный камень? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Издавна драгоценные и полудрагоценные камни наделяли необыкновенными свойствами. В разных культурах им приписывались целебные и магические свойства.
Авантюрин, к примеру, считается камнем путешественников. Он призван дарить счастье, радость и бодрость.
Аметист — хранитель семейного счастья и долголетия. Его можно смело дарить самым любимым людям.
Опал — успокаивает, помогает побороть грусть и меланхолию.
Рубин — камень Солнца. Он считается камнем невероятной силы и энергии.
Жемчуг — камень женского здоровья.
Янтарь — дарит здоровье владельцу, аккумулирует солнечную энергию, привлекает счастье.
И подобные характеристики есть у каждого камня. Но стоит помнить, что они не всегда несут положительный заряд и иногда могут навредить владельцу. Неудивительно, что люди придумали множество способов, которые помогают определиться с выбором камня для себя. Ведь правильная драгоценность может защитить или подарить здоровье.
Есть несколько способов узнать, какой камень символизирует ваш характер: например, по знаку зодиака или году рождения.
Мы же предлагаем ответить на простые вопросы нашего теста и узнать, какой драгоценный камень характеризует ваши мысли и поступки.
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