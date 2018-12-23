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Шуточный тест, который расскажет, какой вы праздничный тост 

Рамблер 19 часов назад
Фото: depositphotos.com
Новый год — пора многочисленных застолий. Это время семейных торжеств, а также вечеринок в кругу друзей и коллег.
Некоторые даже заранее готовят речь к празднеству, чтобы встать и торжественно пожелать друзьям и родственникам всего самого лучшего. Многие рассуждают и о том, что принес нам этот год и чего ждать от грядущего.
А интересно ли вам, какое впечатление вы производите на окружающих своими речами? Может быть, вы слишком банальны, или, наоборот, даете волю фантазии, или просто занудствуете, пока вас кто-нибудь не перебьет?
Пройдите наш шуточный тест и узнайте.
Психология , Тесты , Сценарии на Новый год , Новый год
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