Ужасный подарок: как не показать истинной реакции 

Как успеть "сохранить лицо" и не обидеть неудачливого дарителя. Простые советы — в нашей галерее.
Люди, которые любят дарить подарки, иногда делают это искренне и от всего сердца, но часто ошибаются с выбором. Согласитесь, ситуация неловкая! Мы расскажем, как из нее выйти. Листайте нашу галерею.
Любая неожиданная ситуация перестает таковой быть, если подготовиться к ней заранее. До часа Х остается немало времени, уделите несколько минут и порепетируйте перед зеркалом, как вы приветливо улыбаетесь и говорите спасибо.
Не стесняйтесь проявить удивление, только оно должно быть приятным, а не таким, как на этом слайде.
Радуйтесь, как в детстве! Улыбайтесь, пищите от восторга, подпрыгивайте или даже танцуйте, если любите и часто так делаете. Если в обычной жизни вы спокойны и флегматичны, то бурная радость в вашем исполнении покажется фальшивой.
Если подарок настолько плох, просто обнимите дарителя покрепче, чтобы он не увидел вашего лица. Так вы дадите себе время прийти в себя и успеете спрятать свое разочарование.