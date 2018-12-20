Ужасный подарок: как не показать истинной реакции

Если подарок настолько плох, просто обнимите дарителя покрепче, чтобы он не увидел вашего лица. Так вы дадите себе время прийти в себя и успеете спрятать свое разочарование.

5/5 Если подарок настолько плох, просто обнимите дарителя покрепче, чтобы он не увидел вашего лица. Так вы дадите себе время прийти в себя и успеете спрятать свое разочарование.

Радуйтесь, как в детстве! Улыбайтесь, пищите от восторга, подпрыгивайте или даже танцуйте, если любите и часто так делаете. Если в обычной жизни вы спокойны и флегматичны, то бурная радость в вашем исполнении покажется фальшивой.

4/5 Радуйтесь, как в детстве! Улыбайтесь, пищите от восторга, подпрыгивайте или даже танцуйте, если любите и часто так делаете. Если в обычной жизни вы спокойны и флегматичны, то бурная радость в вашем исполнении покажется фальшивой.

Не стесняйтесь проявить удивление, только оно должно быть приятным, а не таким, как на этом слайде.

3/5 Не стесняйтесь проявить удивление, только оно должно быть приятным, а не таким, как на этом слайде.

Любая неожиданная ситуация перестает таковой быть, если подготовиться к ней заранее. До часа Х остается немало времени, уделите несколько минут и порепетируйте перед зеркалом, как вы приветливо улыбаетесь и говорите спасибо.

2/5 Любая неожиданная ситуация перестает таковой быть, если подготовиться к ней заранее. До часа Х остается немало времени, уделите несколько минут и порепетируйте перед зеркалом, как вы приветливо улыбаетесь и говорите спасибо.

Люди, которые любят дарить подарки, иногда делают это искренне и от всего сердца, но часто ошибаются с выбором. Согласитесь, ситуация неловкая! Мы расскажем, как из нее выйти. Листайте нашу галерею.

1/5 Люди, которые любят дарить подарки, иногда делают это искренне и от всего сердца, но часто ошибаются с выбором. Согласитесь, ситуация неловкая! Мы расскажем, как из нее выйти. Листайте нашу галерею.

Советы, которые помогут быть на высоте в неловкой ситуации, — в нашей галерее.

Как успеть "сохранить лицо" и не обидеть неудачливого дарителя. Простые советы — в нашей галерее.

Люди, которые любят дарить подарки, иногда делают это искренне и от всего сердца, но часто ошибаются с выбором. Согласитесь, ситуация неловкая! Мы расскажем, как из нее выйти. Листайте нашу галерею.

Любая неожиданная ситуация перестает таковой быть, если подготовиться к ней заранее. До часа Х остается немало времени, уделите несколько минут и порепетируйте перед зеркалом, как вы приветливо улыбаетесь и говорите спасибо.

Не стесняйтесь проявить удивление, только оно должно быть приятным, а не таким, как на этом слайде.

Радуйтесь, как в детстве! Улыбайтесь, пищите от восторга, подпрыгивайте или даже танцуйте, если любите и часто так делаете. Если в обычной жизни вы спокойны и флегматичны, то бурная радость в вашем исполнении покажется фальшивой.

Если подарок настолько плох, просто обнимите дарителя покрепче, чтобы он не увидел вашего лица. Так вы дадите себе время прийти в себя и успеете спрятать свое разочарование.