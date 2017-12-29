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Ужасный подарок: как не выдать разочарования
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Ужасный подарок: как не выдать разочарования 

Рамблер 29 декабря 2017
Советы, которые помогут быть на высоте в неловкой ситуации, — в нашей галерее.
1/5  Люди, которые любят дарить подарки, иногда делают это искренне и от всего сердца, но часто ошибаются с выбором. Согласитесь, ситуация неловкая! Мы расскажем, как из нее выйти. Листайте нашу галерею.
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2/5  Любая неожиданная ситуация перестает таковой быть, если подготовиться к ней заранее. До часа Х остается немало времени, уделите несколько минут и порепетируйте перед зеркалом, как вы приветливо улыбаетесь и говорите спасибо.
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3/5  Не стесняйтесь проявить удивление, только оно должно быть приятным, а не таким, как на этом слайде.
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4/5  Радуйтесь, как в детстве! Улыбайтесь, пищите от восторга, подпрыгивайте или даже танцуйте, если любите и часто так делаете. Если в обычной жизни вы спокойны и флегматичны, то бурная радость в вашем исполнении покажется фальшивой.
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5/5  Если подарок настолько плох, просто обнимите дарителя покрепче, чтобы он не увидел вашего лица. Так вы дадите себе время прийти в себя и успеете спрятать свое разочарование.
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Как успеть "сохранить лицо" и не обидеть неудачливого дарителя. Простые советы — в нашей галерее.
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