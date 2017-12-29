Ужасный подарок: как не выдать разочарования 

1/5 Люди, которые любят дарить подарки, иногда делают это искренне и от всего сердца, но часто ошибаются с выбором. Согласитесь, ситуация неловкая! Мы расскажем, как из нее выйти. Листайте нашу галерею. depositphotos.com Фото:

2/5 Любая неожиданная ситуация перестает таковой быть, если подготовиться к ней заранее. До часа Х остается немало времени, уделите несколько минут и порепетируйте перед зеркалом, как вы приветливо улыбаетесь и говорите спасибо. depositphotos.com Фото:

3/5 Не стесняйтесь проявить удивление, только оно должно быть приятным, а не таким, как на этом слайде. depositphotos.com Фото:

4/5 Радуйтесь, как в детстве! Улыбайтесь, пищите от восторга, подпрыгивайте или даже танцуйте, если любите и часто так делаете. Если в обычной жизни вы спокойны и флегматичны, то бурная радость в вашем исполнении покажется фальшивой. depositphotos.com Фото: