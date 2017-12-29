Ужасный подарок: как не выдать разочарования 

Советы, которые помогут быть на высоте в неловкой ситуации, — в нашей галерее.
1/5 Люди, которые любят дарить подарки, иногда делают это искренне и от всего сердца, но часто ошибаются с выбором. Согласитесь, ситуация неловкая! Мы расскажем, как из нее выйти. Листайте нашу галерею.
2/5 Любая неожиданная ситуация перестает таковой быть, если подготовиться к ней заранее. До часа Х остается немало времени, уделите несколько минут и порепетируйте перед зеркалом, как вы приветливо улыбаетесь и говорите спасибо.
4/5 Радуйтесь, как в детстве! Улыбайтесь, пищите от восторга, подпрыгивайте или даже танцуйте, если любите и часто так делаете. Если в обычной жизни вы спокойны и флегматичны, то бурная радость в вашем исполнении покажется фальшивой.