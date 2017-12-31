Что такое неофеминизм

Неофеминизм — идеология, лозунги которой направлены на преодоление традиционных представлений о том, что главное назначение женщин — продолжение рода, что основной смысл их жизни сводится к выполнению репродуктивных функций, а потому рождение детей есть их главная обязанность.

Вслед за радикальными феминистками ХIХ в. неофеминистки настаивают на том, что материнство из категории «обязанности» следует перенести в категорию «права» женщин. В этом контексте они добиваются признания права на предупреждение беременности, возможности ее прерывания, ставят вопрос о «сознательном материнстве» и «планировании семьи». Неофеминизм сложился под непосредственным воздействием идей, сформулированных французским философом-экзистенциалистом и писательницей Симоной де Бовуар в ее знаменитой книге «Второй пол». В системе ее взглядов понятия свобода воли, свобода выбора, самореализация личности и подлинное существование занимают центральное место. В центре внимания — женская личность и ее «ситуация» в истории, заданная физиологией и анатомией, психологией и социальными нормами. С этих позиций Симона де Бовуар заново перечитывает мифы и легенды о «тайне пола», «предназначении женщины», «загадке женской души». Она доказывает, что биологическое различие между мужчиной и женщиной вовсе не предполагает их социального различия, отношений подчинения. Такое распределение ролей навязано вполне определенными социально-историческими обстоятельствами, оно произошло на заре истории, когда за мужчиной была закреплена сфера «конструирования смысла жизни» — сфера культуры, а за женщиной — сфера природы, за мужчиной в обыденном сознании закреплена роль творца, создателя, субъекта, хозяина, а за женщиной — объекта его власти.

Не все неофеминистки оказались готовыми идти до конца за Симоной де Бовуар — видеть в женщине существо, отличающееся от мужчины только своей способностью к рождению детей. Некоторые из них отстаивают идею об особой женской субъективности, имеющейся специфике женского начала. Поэтому они утверждают право женщины не копировать мужской стандарт социального поведения, а жить сообразно женской натуре — отстаивают право на различие с мужчиной (феминизм различия). Они доказывают, что вся предшествующая история и культура выстроены в соответствии с мужским видением мира, с мужскими вкусами, предпочтениями — мир «маскулинизирован». Поэтому, входя в историю, женщина должна противопоставить мужским стандартам и стереотипам свои, женские. Без утверждения своего особого взгляда на мир, на историю и культуру женщины рискуют потерять самобытность и исчезнуть в «мужском» обществе.