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Как перестать зависеть от общественного мнения
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Как перестать зависеть от общественного мнения 

МедикФорум 3 января 2018
Фото: depositphotos
Проблема общественного мнения является одной из самых обсуждаемых на сегодняшний момент. О ней говорят не только в различных журналах, газетах. Затрагивают ее и школьные психологи, поскольку именно подростки подвержены больше всего такому явлению.
Само понятие «общественное мнение» появилось очень давно. С самого начала люди жили племенами, как мы сейчас говорим, коллективами. Оставаясь один, человек погибал, в «стае» же у него было больше шансов выжить. Поэтому, даже сейчас человек стремится стать «своим» в окружающем его коллективе. Если же коллектив таковым человека не считает, то появляется такое понятие как «бойкот», когда личность просто вычеркивают из своих рядов.
Человеку сложно оставаться в полном одиночестве. Сложно с социальной, психологической точки зрения. Именно поэтому люди выбирают такие коллективы, где мнения схожи, либо мнение противоречивое не вызывает гнева и отречения. По такому принципу собираются и клубы по интересам. Человек является неотъемлемой частью общества, ему необходимо одобрение в виде принятия его определенным количеством наиболее значимых для него людей. Для детей такое одобрение выражается в виде внимания. Каким бы оно не было — ласка и беседа, строгое наказание и ругань — внимание должно быть. Полного игнорирования дети не переносят.
В последние годы в мире наметилась интересная для изучения тенденция, когда общественное мнение, общественный порядок становятся нормой поведения и мысли. Если этой нормой пренебречь, то можно получить ответ: «Как же ты мог так поступить? Так в обществе поступать не принято».
Часто перед человеком стоит проблема — ориентироваться на общественное мнение, либо полагаться на свое. В этом выборе очень сложно найти «золотую середину». Если мнение общества не поддерживать, то можно стать отвергнутой «белой вороной». Иначе можно превратиться в покорную овцу, бредущую в общем стаде.
Очень важно найти ту грань, которая позволит человеку стать частью общества, коллектива, но в то же время, не потерять свое лицо, свою индивидуальность, свое «я». В связи с этим появилось множество движений и организаций, которые призывают не придерживаться общественных правил, а оставаться независимой и самодостаточной личностью. В этом случае главное не «перегнуть палку», вести себя в рамках закона, но проявлять при этом свои неповторимые свойства.
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