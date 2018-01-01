5 причин провести выходные в постели

Вы целый декабрь ударно трудились, чтобы успеть завершить все срочные дела до конца года, поэтому сейчас можете смело устроить себе отдых и делать все, что вам захочется. Например, позавтракать прямо в постели, а затем, устроившись поудобнее, посмотреть свой любимый фильм или прочитать книгу, на которую раньше совсем не было времени. Итак, рассказываем, почему стоит позабыть об активном отдыхе и в начале года не вылезать из кровати.

Никакой работы

Считается, что если 1 января вы вдруг проснетесь рано и с энтузиазмом приметесь за работу, то весь год у вас будет таким насыщенным и хлопотным, что даже некогда будет присесть. Вам ведь не нужны лишние заботы? Тогда никаких срочных проектов и дополнительных дел — расслабляйтесь и посвятите время себе и близким. Пересмотреть режим сна и бодрствования

Если в течение года у вас были проблемы со сном или вы никак не можете победить хронический недосып, тогда выключайте телефон и отдыхайте столько, сколько потребуется вашему организму. И не стоит верить тем, кто утверждает, что спать много вредно. Чтобы справиться с хронической усталостью, а также предотвратить развитие гипертонии, нарушения в работе головного мозга, ожирение и сахарный диабет, надо периодически устраивать себе «ленивый отдых». И длинные новогодние выходные подходят для этого идеально. Побыть наедине с собой

Длинные выходные — отличный повод, чтобы не вскакивать рано утром с кровати, а спокойно проснуться, подумать о том, чего бы вам действительно хотелось, разобраться в себе, наконец, привести свои мысли в порядок и составить план на следующий год. Кто знает, может быть, именно в этот момент вас посетит гениальная идея, которая принесет вам неплохие дивиденды? Дочитать книгу или досмотреть сериал

Уверены, что у вас тоже найдется книга, которую вы начинали читать уже давно, но из-за напряженной работы все никак не могли закончить. Или телесериал, очередной сезон которого вы по той же самой причине все не могли досмотреть. Это вдвойне обиднее, потому что все вокруг обсуждают лихо закрученный сюжет, а вы застряли на начальных сериях. Поэтому в новогодние праздники можно, наконец, приобщиться к обществу киноманов или книголюбов и спокойно насладиться произведениями. Устроить пикник

Да-да, именно пикник на кровати. Закажите что-то вкусное с доставкой на дом или приготовьте сами, если этот процесс доставляет вам удовольствие. Затем красиво сервируйте еду и на подносе отнесите в постель. И не забудьте про ваши любимые напитки! Идеально, например, если в кровати вас ожидает мужчина вашей мечты, но и в одиночестве можно неплохо провести время за поеданием любимых блюд.