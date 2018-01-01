7 фраз, которые выведут из себя любую маму

Наше общество не славится чуткостью, будь то родственники, приятели или незнакомые люди. Мы собрали самые неудобные вопросы мамам маленьких детей — и предложили такие же варианты ответов.

От чего ты устала? Ты же дома сидишь. Самое обидное, что автор вопроса, как правило, муж — самый близкий человек. Можно вздохнуть и перечислить всё, что вы на самом деле успели сделать за день, но лучше — оставить его с ребёнком на целый день. Желательно без заботливо приготовленной еды, с лёгким домашним беспорядком и запланированным походом к педиатру.

Он у вас ещё не ходит на горшок / не бегает / не говорит? А вот у нас… Успокойте собеседника: у вашего ребёнка всё в норме. И заметьте, что «малышковые» различия в развитии никак не влияют на дальнейший рост силы и ума. «Мой ребёнок никуда не торопится, ведь мы не на соревнованиях».

Когда за вторым/третьим? Бестактный, но очень популярный вопрос, который особенно любят бездетные знакомые. Им невдомёк, что люди не хотят обсуждать материальные трудности, состояние репродуктивного здоровья и просто желание пожить какое-то время для себя. Когда за следующим? «Только после вас!»

Это у вас мальчик? А почему коляска розовая? Непонятно, почему вы должны оправдываться, что такую коляску вам отдали родственники или вам приглянулся именно этот оттенок. Грудничку безразличен дизайн коляски, как и цвет одежды, обуви, игрушек и всего остального, что должно быть, по мнению любопытствующих, или розовым, или голубым, — чтобы пол ребёнка был заметен издали. «Вам тоже нравится этот лавандовый оттенок? Специально подбирала к новой кожаной сумочке!»

Как же раньше люди справлялись без подгузников? Отрицатели прогресса всё время хотят вернуть каторжный труд наших мам, бабушек и прабабушек. Поддержите их мечты: «А без плиты-то как хорошо было! И стирать ходили на речку, и сено косили, и редко доживали до 60 лет». Спорим, поклонники старины не спешат отказываться от водопровода, стиральной машины и телевизора?

Как же другие всё успевают и за фигурой следят? Чувство вины, кыш! У всех мам свои обстоятельства: кому-то помогают бабушки и няни, а кто-то круглые сутки носит на руках капризного кроху и не успевает поесть. Встречный вопрос: «А как же другие зарабатывают первый миллион в 25 лет, параллельно работая над кандидатской и качая бицепсы в зале?»

Ты ещё кормишь грудью?! Иногда это можно услышать даже от детских врачей… в 10 месяцев. Что уж говорить о тех, кто даёт малышу грудь до двух лет и дольше! Объяснять пользу долгокормления — неблагодарный труд. Лучше вздохните: «Планирую до армии, а там, наверное, отлучать придётся — далеко ездить!»

А какие вопросы чаще всего задают вам?