Как научиться доводить дела до конца

У каждого из нас, если призадуматься, найдётся с десяток незавершённых дел. Может, вы начинали учить английский, но забросили? Или затеяли ремонт в коридоре, но уже который год не можете довести его до конца? Начатая диссертация, недописанная книга или статья, наполовину связанный свитер — мы легко загораемся, но часто останавливаемся на полпути. Но чтобы добиться успеха на любом поприще, нужно доводить дела до конца. Почти любая задача состоит из нескольких промежуточных этапов, но считается завершённой, только если достигнуты все этапы. Фермеры не продают наполовину созревшие фрукты плоды, а в автосалонах не стоят автомобили, готовые на 90%. Если вы бросите университет на третьем курсе, то не сможете сказать, что у вас высшее образование. Как научится доводить дела до конца? Расскажет «ЛегкоПолезно». Главное — начать?

«Краткое пособие для начинающих: начните». Эта и другие мотивирующие фразы часто встречаются на просторах интернета и говорят нам, что главное — начать. Совершенно верно, ведь если не начать, то не получится и закончить. Но раз уж вы начали что-то, то лучшее, что вы можете сделать, — это собраться с силами и довести дело до конца.

Бывают задачи более комплексные, чем довязать свитер или закончить ремонт. Например, вы задались целью поправить здоровье или снизить уровень стресса в вашей жизни. Как понять, довели вы дело до конца или нет? Критерий таков: если дело завершено, вы увидите плоды своего труда и ощутите разницу.

"Обычный человек, не обладающий особенными талантами, но сумевший выработать привычку чётко расставлять приоритеты и быстро справляться с важными задачами, может дать сто очков вперед гению, который много разглагольствует, строит выдающиеся планы, но немногое заканчивает".

Возможно, вы замечали, что наиболее одарённые или образованные люди — не всегда самые успешные. Гораздо выше шансы на успех у людей самых обыкновенных, которые, однако, умеют заметить достойную идею и воплотить её в жизнь, доведя дело до конца. Действительно, даже не самая новая и многообещающая идея, зато полностью реализованная, лучше гениальной идеи, которая так и осталась в воображении её создателя. Поэтому не стоит гнаться за трендами и хвататься за все проекты подряд в надежде, что один из них принесёт вам удачу. Выберите своё направление и двигайтесь в нём, прикладывая максимум усилий, и тогда вы обязательно добьётесь успеха. Расставляем приоритеты

Значит ли это, что вам нужно доводить до конца все начатые вами дела? Вовсе нет. Будьте честными сами с собой и определите для себя те незавершённые проекты, которые лучше остановить. Причём это должна быть чёткая остановка, а не просто забрасывание задачи на дальнюю полку. У вас не должно быть ощущения, что десятки незаконченных проектов ждут, когда вы вернётесь к ним.

Остановить работу — значит нажать не на «паузу», а на «стоп». Распустите недовязанное платье, удалите файл с неоконченной статьёй, отдайте учебники по испанскому тому, кто решительно настроен выучить язык. Как решить, какие проекты достойны завершения, а какие — нет? Ответьте себе на несколько вопросов.

Это дело приближает меня к достижению моих глобальных целей?

Это дело принесёт пользу кому-нибудь кроме меня?

Это дело мне нравится?

Это дело поможет мне стать лучше?

Количество ответов «да» покажет вам, насколько дело стоит того, чтобы заниматься им, по шкале от 0 до 4. Если вы приложили много усилий, занимаясь проектом, то порой стоит довести его до конца, даже если он уже не соответствует вашим текущим целям. Например, вы учитесь на последнем курсе университета, но понимаете, что неправильно выбрали профессию, и решаете получить ещё одно образование. Значит ли это, что вам нужно бросить учёбу, когда до получения диплома осталось всего несколько месяцев? Разумеется, нет. Вы вложили много сил и труда, да и диплом о высшем образовании никогда не бывает лишним, даже если он получен по смежной профессии.

Если соотношение между уже проделанной работой и её оставшимся объёмом — безусловно в пользу первой, тогда соберитесь с силами и доведите проект до конца. Как найти в себе силы доделать работу до конца

Итак, вы разделались с проектами, которые не стоят того, чтобы завершать их, и у вас остались только действительно значимые дела. Чувствуете, как повысилась ценность каждого из них в ваших глазах? Это даст вам мотивацию снова окунуться в работу над ними. Однако энтузиазма может хватить ненадолго. Как одолеть проект, если силы на исходе? Вот несколько простых советов.

Напоминайте себе, для чего вы занимаетесь этим делом и что получите после его завершения.

Пересмотрите свой график и отложите все малозначительные занятия, такие как просмотр телепередач и сёрфинг в интернете, чтобы меньше уставать и сберегать энергию для важных дел.

Разбейте оставшуюся часть проекта на части и находите применение для каждого завершённого участка, чтобы чувствовать удовлетворение от работы. Например, если вы пишете книгу, то можете выкладывать одну главу за другой в виде статей в вашем блоге.

Итак, доделывать всё до конца — полезная и важная способность, но далеко не каждое дело стоит того, чтобы им заниматься. Иногда будет правильнее остановить проект и в освободившееся время заняться чем-то действительно нужным и важным.