10 способов сдержать новогодние обещания

Согласитесь, Новый год — это идеальное время для того, чтобы начать новую жизнь и пообещать себе сделать то, что в течение предыдущих 365 дней сделать не удалось. Да-да, вы обязательно похудеете, обязательно начнёте заниматься спортом не реже трёх раз в неделю и наконец бросите курить. Но, как это часто бывает, первого января новая жизнь не начинается, а продолжается старая, наполненная до боли привычной ленью. Зная эту тенденцию, мы собрали десять маленьких советов, которые помогут вам не потерять запал и довести задуманное до конца. 1. Начните прямо сейчас

Для того чтобы определиться, чем именно вы хотите заниматься в новом году, необязательно ждать девятого января (к тому же в первый после праздников рабочий день вы вряд ли захотите устраивать мозговой штурм). Хотите научиться танцевать Vogue? Поищите уже сейчас подходящие варианты школ (они ЗДЕСЬ). Хотите сесть на шпагат? Отлично, приступать можно немедля (все рекомендации найдёте ЗДЕСЬ). В общем, уже сегодня вы можете сделать что-то для достижения своей цели. Помните о силе маленьких шагов. 2. Определите промежуточные этапы

Ставя перед собой абстрактные задачи, вы рискуете не сдвинуться с места и опять погрузиться в ожидание следующего года. Если у вас есть сложная глобальная цель, лучше разделить её на мини-цели. Например, если вы хотите похудеть на 30 килограммов, то решите, что каждый месяц вам нужно избавляться от пяти лишних килограммов. Так у вас появится конкретная и, что главное, вполне выполнимая задача, которая постепенно приведёт вас к финишу. 3. Планируйте

«Научиться плавать в 2018 году» — так выглядит плохой план, «13 января, 7:45, „Олимпийский“ — а так хороший. Чем больше конкретики, тем лучше. Распишите уже сейчас дни, когда вы будете заниматься делами из списка новогодних обещаний. Фитнес-клуб три раза в неделю? Окей, давайте определимся со временем. Сейчас. 4. Рассчитайте время (и запаситесь терпением)

Несмотря на то что эксперты сходятся во мнении, что человеку нужно в среднем 21—28 дней на то, чтобы перенять и сформировать новую привычку, если в конце января вы всё ещё не привыкнете пользоваться зубной нитью после каждого приёма пищи, не паникуйте. Согласно другому исследованию, порой может потребоваться чуть больше времени — от 18 до 254 дней. Так что продолжайте гнуть свою линию и не сдавайтесь. 5. Попробуйте правило 100%

Мы уже рассказывали вам о магии 100% и о том, как это число поможет вам в достижении даже самых сложных целей (вот ЗДЕСЬ вы найдёте всё, что нужно). Суть в том, что если вы за что-то берётесь, то уже ни на шаг не отходите от намеченного. То есть решили на месяц отказаться от алкоголя, значит, в течение месяца вы не пьёте алкоголь. Вообще. Нет, один раз тоже нельзя. Нет, на дне рождения подруги тоже нельзя. К тому же если вы очень сильно от чего-то зависите и буквально не можете без этого жить (например без шоколада), то вы вряд ли сможете употреблять это что-то в умеренных количествах. А принцип „с глаз долой — из сердца вон“ действительно работает. 6. Ставьте перед собой только реальные цели

Если вы никогда прежде не участвовали в любительских соревнованиях и только недавно в принципе переступили порог фитнес-центра, то ставить перед собой цель за год подготовиться к IRONMAN неправильно. Во-первых, это опасно, а во-вторых, просто недостижимо. Да и зачем? Нереалистичные желания заканчиваются всегда одинаково — разочарованием и потерей веры в себя. Будьте реалистом и не впадайте в крайности — объективно оцените положение вещей и только после этого решайте, за что возьмётесь. 7. Замените плохие привычки на хорошие

Для того чтобы вам было проще отказаться от старых дурацких привычек, заметите их на какие-нибудь полезные дела. Захотели расслабиться? Отлично, только вместо фейсбука и инстаграма почитайте книгу или немного вздремните. Захотелось чего-нибудь вкусного? Отлично, только вместо того, чтобы бежать за жутко калорийным шоколадным батончиком, приготовьте что-нибудь из ЭТИХ десертов — они вкусные и в них совсем мало калорий. 8. Объедините силы

Вам будет значительно сложнее свернуть с выбранной дороги, если вы пойдёте по ней не один. Проведите мини-социологическое исследование и узнайте, с кем из друзей у вас есть схожие интересы и цели. Но это ещё не всё. В идеале нужно найти такого человека, который бы обладал теми качествами, которых нет у вас. Например, вы творческий человек, который совершенно не умеет планировать? Тогда вам нужен организованный напарник, умеющий мыслить стратегически. Вы часто становитесь жертвой собственной лени? Ищите активного друга, который и пяти минут не может усидеть на одном месте. 9. Не забывайте о маленьких наградах

Увы, на чистом энтузиазме далеко не уедешь, особенно после столкновения с первыми трудностями. Так что если вы хотите всё-таки добиться своего, то нет ничего зазорного в том, чтобы придумать собственную систему вознаграждений. Таким образом вы получите стимул, который поможет вам не сбавлять обороты и в случае неудачи продолжить двигаться вперёд. 10. Расскажите близким о вашей задумке

Нет, делать пост в инстаграме о том, что вы хотите похудеть, необязательно (пожалейте своих подписчиков), а вот рассказать близким друзьям можно. Так вы сразу лишите себя возможных путей к отступлению и заодно приобретёте группу поддержки.

И главное — верьте в себя. В конце-то концов, кто, если не вы?