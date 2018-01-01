Как с Нового года начать новую жизнь

Говорят, что привычка — вторая натура, и это в общем-то правда: хотелось бы управлять своими привычками, но порой оказывается, что все как раз наоборот. Допустим, в новом году вы планируете расстаться с парой вредных увлечений, но как завести парочку полезных? Оказывается, для этого нужно всего 3 недели.

21 день — столько, по мнению психологов, требуется организму, чтобы приобрести какую-либо привычку. Но только времени мало, нужно терпение и еще кое-что. Посмотрим, каковы условия. 1. Если очень хочется, что-нибудь получится

Для формирования привычки нужна мотивация. Хотя бы на первых порах вы должны четко понимать две вещи: 1) что вам этого очень хочется сейчас, 2) что вам это очень нужно в принципе. Неважно, о чем идет речь — собираетесь ли вы выучить иностранный язык, заняться спортом или начать есть брокколи. 2. Главное — начать

К сожалению, часто «хочу» и «делаю» разделяет бездна. С новогодними обещаниями так и получается: мы обещаем до праздника и не делаем после. Так вот, тут главное — начать. В реальности, конечно, это не самое главное в формировании привычки, но без этого шага и говорить не о чем. 3. А потом — повторить

Начали? Прекрасно! Теперь повторите и не останавливайтесь. Это трудно, и в 90 процентах случаев придется себя заставлять, но таковы условия успеха. 4. Каждый день одно и то же

Что такое привычка? Это определенное действие, исполнение которого стало для нас потребностью, которое мы совершаем без усилий и дискомфорта, практически на автомате. Так вот, чтобы действие стало таковым, на этапе формирования его нужно совершать КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 5. Выходные тоже считаются

Каждый день — это значит, без выходных. Тут не может быть суббот, усталости, плохого настроения или болезни (исключение можно сделать для спорта или закаливания, когда заниматься в острой стадии заболевания не рекомендуется). Кстати, заставить себя делать что-то в выходные довольно трудно, так как существует социальная установка на отдых от всего. В деле формирования привычки через нее нужно переступить. 6. Прекращать нельзя

21 день — пороговый период, когда нужное действие перестает представлять трудность. Но если после этого бросить это делать (например, заниматься английским или бегать по утрам), с привычкой можно попрощаться — все придется начинать заново. На самом деле, чтобы привычка действительно стала второй натурой, нужно несколько больше времени — а именно 90 дней. Если продержались так долго, можете быть уверены, что навык останется с вами надолго и Важно! Что дают новогодние «резолюции» и как правильно спланировать личный год

Составить план — тоже искусство, от которого в каком-то смысле зависит успех того, что в этом плане упомянуто. Посмотрим, как составить новогодний. Начинаем с желаний

Велик соблазн, сев за составление новогоднего плана, начать с «надо». Успеется еще, давайте лучше начнем с «хочу». План года — это не догма, это прежде всего список того, что вы хотели бы иметь, сделать, исполнить и пр. Так что давайте сначала запишем все свои желания, даже самые безумные. Конечно, это не значит, что все они и станут вашим личным планом на 2018-й, — будем считать, что это некий план на жизнь. Отложите список, а через пару дней вернитесь к нему и отметьте в нем то, что, на ваш взгляд, сейчас нужнее всего и кажется вам вполне исполнимым. Вот эти пункты и перенесите в отдельный список. Они станут основой вашего годового плана. Оформляем идеи

Составляя план, мы формулируем идею и делаем первый шаг к ее воплощению — оформляем визуально. Это значит, она уже начала «жить», это больше не одна из тех мыслей, которые рождаются в нашей голове зачастую случайно и так же быстро улетучиваются. То, что написано — уже в какой-то мере реально. Ставим цели

Не зря говорят, что хорошие идеи стоит записывать. Это самый простой способ не потерять их. Если они попадают в годовой план, то уже перестают быть просто идеями, а становятся целями. Согласитесь, «вот бы хорошо было выучить немецкий» и «в течение 2018 года я должен выучить немецкий» — разные вещи. «С февраля по июнь и с сентября по декабрь — курсы немецкого» — еще лучше, четче, конкретнее и в итоге реальнее. Будем реалистами

Составляя план на год, важно не поддаться магии праздника и не переоценить себя. Но при этом удержаться и от недооценки. Прикиньте, что из намеченного реально уложить в личный год — буквально по месяцам. Соотнесите это с обычными событиями типа отпуска и каникул детей и с учетом всех условий распределите конкретные дела по всему году. Составляйте отдельно сноски с перечислением возможностей и требований: сколько что будет стоить, что нужно для выполнения, какие действия необходимы на подготовительной стадии (например, чтобы начать ходить в спортклуб, нужно купить заранее абонемент и в некоторые периоды года сделать это выгоднее). План все-таки — это не одна строчка под определенным номером, а некий набор операций. Держим на виду

Если вы соорудите большой годовой план и повесите его на холодильник, он скорее всего провисит там весь год без особого результата, а со временем начнет раздражать. Глобальный план — основа для более мелких: плана на месяц, на неделю, на день. Вот их и стоит держать на виду постоянно, чтобы маленькими шажками идти к главной цели. Кстати, не бойтесь что-то в плане менять, ведь одно дело — придумать и записать, а другое — жить с этим. Жизнь всегда вносит в наши планы коррективы, и это нормально. Главное — не опускать руки.