Как интроверту пережить новогодние праздники

Мы спасём вас — даже если вы не хотите нас знать, не хотите о нас слышать, а вместо этого хотите забраться под одеяло и не вылезать из-под него как можно дольше. По крайней мере, до конца праздников-то уж точно.

Да здравствуют вечеринки, встречи с друзьями, бесконечные походы в гости и поездки к родственникам! Да-да, у вас есть ровно десять дней, чтобы восстановить разрушенные круглосуточной работой социальные связи и завязать новые. Но как быть, если вся эта новогодняя шумиха вас не то чтобы не радует, нет, ещё хуже — она вас раздражает. Как быть, если не хочется никуда идти и никого видеть, а хочется пересмотреть всего «Властелина колец» и залечь наконец с новой книгой (зря, что ли, очередь на Non/fiction выстояли).

Если для вас зимние каникулы — это редкая возможность «подзарядить батарейки» (а заряжаются они только в тишине и только горячим чаем и интересной книгой), то этот текст для вас. Перед вами восемь способов пережить праздники и не потерять друзей. 1. Вы думаете: «Чёрт, ещё одно приглашение. Они хотят меня видеть, но не знают, что я-то их видеть не хочу»

План действий: соглашаясь на всё, что на первый взгляд кажется интересным («а что, звучит неплохо»), вы наверняка пожалеете.

Но пожалеете не сейчас, а в день «Х» — когда вам придётся выходить из дома и идти на какое-то мероприятия, которое почему-то уже не кажется таким интересным. Чтобы избавить себя от потенциальных мучений и заодно от дурацкого вечера, вместо необдуманного «окей» вежливо напишите: «Очень классно, спасибо. Правда, не обещаю, что у меня получится прийти, но я очень постараюсь». Вот и всё — вы никого не обидели и никому ничего не пообещали. 2. Вы думаете: «Чёрт, я пообещал сегодня прийти на вечеринку, а так не хочется»

План действий: только не говорите, что мы вас не предупреждали (см. пункт выше). Но обещания нужно выполнять — это касается как экстравертов, так и интровертов. Да, переиграть уже не получится, но вы можете минимизировать «негативный эффект», приехав на вечеринку (вовремя) с убедительным аргументом, почему через час вам нужно срочно бежать. Это отличный компромисс — вы и обещание сдержали, и уже через пару часов вернулись домой. 3. Вы думаете: «Чёрт, моё лицо вот-вот треснет от этой дурацкой фальшивой улыбки»

План действий: каким-то образом — чудом, не иначе — вы всё-таки оказались на вечеринке и теперь вынуждены поддерживать хаотичные светские беседы с едва знакомыми людьми.

Да, вы смеётесь над их шутками и заинтересованно киваете, но красный индикатор внутри уже вовсю бьёт тревогу — лимит общения превышен. Если пути к отступлению перекрыты и бежать через пожарную лестницу не получится, возьмите паузу и идите в ванную комнату — там вы сможете пролистать при необходимости ленту фейсбука, посмотреть инстаграм, сделать пару вдохов и вернуться к гостям, чтобы продолжить общение (или сказать, что вас срочно вызывают домой — у кошки закончился корм). 4. Вы думаете: «Чёрт. Слишком. Много. Родственников»

План действий: тренируйтесь! Во-первых, никто не отменял эндорфины, а во-вторых, часовая пробежка — это лучший способ побыть наедине с собой (и с новым альбомом Alicia Keys). Согласитесь, если вы просто запрётесь в комнате, ваши близкие, скорее всего, расстроятся — может быть, даже испугаются, — а если вы запрётесь в комнате ради того, чтобы потренироваться, то придраться к вам уже будет сложно. Занимаясь спортом, вы становитесь неуязвимым — в прямом и переносном смысле. 5. Вы думаете: «Как только я вернусь домой после этой вечеринки, я удалюсь из всех соцсетей и выкину к чёрту свой телефон. Достали»

6. Вы думаете: «Глядя на людей в этом самолёте/поезде/автобусе, я думаю, что герою Тома Хэнкса в фильме „Изгой“ очень даже повезло» План действий: не горячитесь — вместо того, чтобы предаваться вселенской злобе, предавайтесь лучше наслаждению. Как только вернётесь домой, займитесь чем-то, что вам нравится — тем, что поможет вам расслабиться. Полежите в ванне (и чем больше мыльной пены, тем меньше ненависти — это закон такой), сделайте питательную маску для лица, включите любимый фильм и в конце концов съешьте уже что-нибудь вкусное. А для того чтобы сберечь свои нервные клетки (и заодно свой телефон), всегда держите всё необходимое для срочного «лечебного» чиллаута под рукой.

План действий: у вас уже есть собственный бизнес-джет? Или собственная выделенная полоса на всех дорогах города (да чего мелочиться — страны)? А может, ваши гаджеты позволяют слушать музыку так громко, чтобы не слышать безостановочную болтовню сидящих рядом пассажиров? Если хотя бы на один из этих вопросов вы можете ответить утвердительно, вам очень повезло.

А если нет, подумайте о тех интровертах, которые так же, как и вы, путешествуют — им так же, как и вам, плохо. Вы не один и не одиноки. 7. Вы думаете: «Я очень хочу сыр и крекеры, но, чтобы съесть их, мне придётся идти на кухню. А там куча народу. Я скорее умру от голода, чем полезу в эту гущу»

План действий: здесь всё зависит от того, насколько сильно вы хотите этот сыр и эти крекеры. Иногда всё-таки нужно перебарывать себя и идти вперёд. На кухню. 8. Вы думаете: «Я действительно не хочу идти на эту вечеринку»

План действий: не ходите (вот оно — официальное разрешение остаться дома).