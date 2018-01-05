Зачем мы ищем одобрения окружающих

Замечали ли вы, как, делая что-либо, оглядываетесь по сторонам в поисках одобрительного взгляда окружающих? Вам недостаточно просто знать, что вы правы, необходимо, чтобы это подтверждали близкие, друзья, коллеги и даже совершенно незнакомые люди.

Не думайте, что с вами что-то не так. Почти каждый из нас нуждается в социальных поглаживаниях (психологической поддержке): именно так мы ненадолго повышаем собственную самооценку, которая занижена у большинства людей.

Если же после определенных действий или слов такая реакция не следует, то люди начинают сомневаться не только в своих силах, но и в правильности собственного мнения. Психологи объясняют, что необходимость в постоянном одобрении окружающих говорит, прежде всего, о том, что человек не умеет адекватно оценивать себя, свои слабые и сильные стороны. Таким людям необходимо, чтобы кто-то со стороны сказал: «Да, ты все делаешь правильно, ты молодец».

Человек, живущий с оглядкой на других, всегда находится в напряжении, испытывает чувство тревоги, поскольку главной целью его существования становится желание нравиться окружающим, соответствовать их представлению о том, что плохо, а что хорошо.

Вам наверняка знакома ситуация, когда вы видите, что кто-то поступает неправильно, нечестно или подло, но вы при этом молчите, не вступаете в открытый конфликт, так как боитесь показаться скандалисткой. Кроме того, люди, нуждающиеся в чужом одобрении, как правило, идут у других на поводу и соглашаются на то, чего не хотят, например, на поход в суши-бар, даже если терпеть не могут японскую кухню.

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Вместо того чтобы просто наслаждаться жизнью и свободой выбора, мы добровольно соглашаемся, чтобы другие решали, как нам жить и что выбирать. В погоне за положительной оценкой наших поступков мы совсем забываем о себе: если большинство против, меняем свою позицию, пусть еще секунду назад она казалась нам единственно верной; поступаемся собственными интересами; боимся быть откровенными с близкими и друзьями, опасаясь потерять их расположение; и, главное, мы то и дело прокручиваем в голове одну и ту же мысль: «Они увидели, какая я хорошая? Они заметили, что сейчас я поступила правильно? Вот сделаю это, и все скажут, что я молодец».

Помимо неумения адекватно оценивать свои слабые и сильные стороны, психологи выделяют еще несколько причин, по которым мы постоянно ищем чужого одобрения. Осознание того, почему вы подгоняете собственную систему ценностей под представления других людей, поможет вам справиться с этой проблемой.

Перекладывание ответственности

Как бы странно это ни звучало, но нам гораздо проще жить, если нас оценивают другие люди. Кажется, что посторонние лучше видят все наши достоинства и недостатки, отсюда появилось всем знакомое «со стороны виднее». Поскольку мы боимся, что не сможем адекватно оценить правильность собственных поступков, мы добровольно передаем право «судить» тем, кто нас окружает. Как результат — все наши представления о том, что хорошо, а что плохо, основываются не на внутренних убеждениях, а на мнении других.

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Одобрение родителей

Если в детстве мы видели проявление родительской любви исключительно в тех случаях, когда делали что-то, что нравилось мамам и папам, то, став взрослыми, продолжаем наделять окружающих полномочиями наших «родителей-цензоров». Когда мы не оправдывали родительские ожидания, то в ответ получали гнев, злость, раздражение. А любовь, ласку и заботу видели, лишь сделав что-то, что соответствовало родительским представлениям о правильной жизни. Конечно, так было не у всех, но те, кто в детстве уяснил, что доброе отношение к себе можно заслужить, лишь угодив кому-то, сегодня ведет себя точно так же с другими людьми.

Перфекционизм

Еще одна причина, по которой мы нуждаемся в одобрении посторонних людей, — желание добиться совершенства во всем и самим стать совершенными. Однако в этом случае речь идет уже не о простой потребности быть «поглаженным по головке», а о необходимости вызывать восхищение, слышать бурные овации, видеть зависть в глазах окружающих. Именно такие люди — желающие не просто удостовериться в своей правоте, но и стать для других идеалом — чаще разочаровываются в жизни.

В зависимости от мнения окружающих на самом деле нет ничего страшного, но лишь до определенных пределов. Все мы в той или иной степени ищем одобрения, когда высказываем свою точку зрения или совершаем какие-либо поступки. Однако бить тревогу стоит в том случае, если вы стали замечать, что, прислушиваясь к реакции друзей и коллег, совсем не соотносите ее с собственной системой ценностей и стараетесь во что бы то ни стало соответствовать чужим представлениям. Человек, имеющий внутренний стержень, должен спросить себя: «А что я думаю по этому поводу? Хочу ли я делать то, что ждут от меня окружающие?»

Жить, ориентируясь лишь на мнение других, забывая при этом о своем, — значит никогда не быть счастливым. Ведь в таком случае чей-то неодобрительный взгляд будет способен испортить даже самое хорошее настроение и заставить сомневаться в себе.