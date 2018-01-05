Как стать женщиной мечты

О каких женщинах мечтают мужчины? Если устроить опрос, то ответы получим самые разные: одному нужна длинноногая модель, другому важно, чтобы вкусно готовила, а третий просто хочет, чтобы ему мозг не выносили и дали нормально поработать. Сложно представить себе идеал. Это уже будет не женщина, а киборг какой-то.

Так что же это получается, женщиной мечты стать нереально? Не совсем так.

Мужчине должно быть комфортно жить с женщиной под одной крышей.

Мужчине должно быть приятно (не стыдно) выходить с женщиной в люди. Дело в том, что все это многообразие мужских пожеланий, какой должна быть женщина мечты, зачастую сводится к двум простым вещам:

Есть еще третий пункт, но о нем чуть позже.

Мужчина может заявить, что женщина его мечты непременно должна хорошо варить борщ, но, поверьте, никакой борщ не спасет отношения, если женщина каждый вечер пилит мужчину на тему разбросанных носков, неправильно повешенного полотенца или не вымытой за собой кружки. Потому что, несмотря на вкусный борщ, проживание с такой женщиной для мужчины некомфортно.

Или вот еще пример. Допустим, мужчина мечтает о длинноногой модели, но ко внешности партнера все со временем привыкают. Через пару лет для него ее длинные ноги станут такими же привычными, как чистка зубов по утрам. А если у женщины, кроме длинных ног, больше никаких достоинств нет, то совместная жизнь с ней будет скучнее книг из школьной программы.

Мужчина должен ценить женщину, а не воспринимать ее как должное. Однако если вы думаете, что достаточно просто стать такой, как надо мужчине, вы ошибаетесь. Будете подстраиваться под его нужды — станете не женщиной мечты, а просто удобной, как диван. А в диваны не влюбляются. И вот тут мы подошли к третьему пункту, который важно соблюдать, чтобы мужчины о вас мечтали:

Так что же делать, чтобы ценил?

Будьте личностью

Если вы, как дрессированная собачка, выполняете все команды мужчины, то он никогда не сможет увидеть в вас личность, а значит, ценить не будет. Ибо не за что. Никто не станет ценить и уважать человека лишь за покорное подношение ужина и стирку вещей. У вас должен быть характер, который важно показать еще на начальном этапе знакомства. Нормальному мужчине нужен соратник, союзник, напарник, но не слуга, даже если он зарабатывает в десятки раз больше вас.

Не забывайте о жизни вне ваших отношений

Не надо бросать все дела и планы, едва на горизонте замаячит приличный мужчина. Он не будет вас ценить и уважать, если ради него вы забросите подруг, учебу, работу, родных и будете мчаться к нему на край света, едва на экране телефона засветится смс-ка от него. Мужчина влюбляется в женщину в ее отсутствие, а не когда она постоянно рядом.

Будьте чуть-чуть неприступны

Конечно, не нужно издеваться над мужчиной и заставлять его ползать за вами на коленях. Чай, не принцесса. Но пусть он хоть немного почувствует себя настоящим мужчиной, охотником, завоевателем. Позвольте его интересу к вам проявиться, не прыгайте ему на шею на второй день знакомства. Небольшие сложности ему не повредят.

Следите за собой

Это вовсе не значит, что вы должны быть всегда при параде и во всеоружии, но уход за собой должен быть неотъемлемой частью вашей жизни. Во-первых, вам же от этого лучше, а во-вторых, мужчина будет видеть, что вы любите себя, холите, не плюете на свой внешний вид, а значит, сам будет вас любить. Уже много раз я говорила, что если вам плевать на себя, то с чего бы другим вас ценить?

Не будьте равнодушны к его интересам

Никто не заставляет вас ходить на футбольные матчи, но оставаться безразличной к его жизни тоже нельзя. Если вы не в курсе, чем он зарабатывает на жизнь, не знаете, что он любит, а что терпеть не может, не в состоянии поддержать словом в трудную минуту, то зачем вы ему вообще нужны?

Не будьте занудой

Вы можете быть очень умной и интересной в общении, но если вы хроническая зануда, то никто не захочет с вами серьезных отношений. Зануды раздражают. А если у вас еще и чувство юмора хромает, то все — можете ставить на себе крест!

Развивайте уверенность в себе

Достойные мужчины выбирают уверенных в себе женщин, потому что с неуверенными общаться скучно, влюбиться в них невозможно, их можно только жалеть. А к таким женщинам липнут, как правило, неэтичные мужчины. Вам нужны неэтичные мужчины? Сомневаюсь.

Будьте интересной и немного загадочной

Когда женщина проста, как валенок, интереса она не вызывает. Ну или вызовет интерес у того, чьи увлечения ограничены футболом по телеку и пивом по пятницам. Если же у вас насыщенная жизнь, работа, хобби, то и мужчин вы будете привлекать соответствующих. Тех, кому захочется стать частью этой интересной жизни. Завоевать простушку дело нехитрое, а вот заполучить интересную женщину — совсем другое дело.