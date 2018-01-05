6 шагов, которые избавят вас от страха

Неврозы, тревожность, опасения формируются у человека еще в грудном возрасте и без должного внимания остаются с ним навсегда. Страх перемен заставляет убеждать себя, что вы довольны жизнью; страх совершить ошибку делает пассивной; страх показаться глупой лишает уверенности. Если последнее про вас, то почитайте, как победить неуверенность в себе. Справиться с монстром, что сидит внутри, можете только вы. Вот несколько советов, как держать свои страхи под контролем. 1. Учитесь доверять себе

Все мы периодически сомневаемся, выключен ли дома утюг. Если вы постоянно возвращаетесь, чтобы проверить это, а заодно дернуть ручку двери — закрыли ли замок?, — пройтись по комнатам — выключили ли свет?, — это типичный синдром тревожности. Чтобы справиться с ним, иногда нужно физически заставить себя доверять собственному разуму — не возвращайтесь проверять утюги. Скажите себе: «Да, я его выключила», — и идите работайте. Когда один раз вернешься домой и, вероятнее всего, не увидите на его месте пепелища, жить станет легче. Вы поймете, что вполне адекватны, и перестанете изводить себя сомнениями. 2. Перестаньте подозревать окружающих

Не нужно культивировать в себе боязнь, что вас предадут, обсмеют, подставят, даже если уже обжигалась. Подозрительность наполняет вашу голову нелепыми догадками и конспирологическими теориями — гоните их прочь. Мы не призываем быть наивной — здравый смысл никто не отменял. Просто поверьте, что у мира есть дела поважнее, чем размышления о том, как подкинуть вам неприятностей, и не ищите проблем там, где их нет. 3. Не зацикливайтесь на том, на что вы никак не влияете

Есть вещи, которых можно бояться вечно. Представлять, как человечество уничтожают роботы, как население страны вымирает из-за безработицы, как кончаются запасы пресной воды на Земле. Что общего в этих переживаниях? Вы не в силах ничего сделать, если это и правда произойдет. Речь не только о катаклизмах планетарных масштабов. Чувствуете страх, который начинается с фразы «А что, если?» — спросите себя, сможете ли вы как-нибудь на это повлиять. Если ответ «нет» — забудьте. Выбросите этот тревожный футурологический мусор из головы. 4. Не примеряйте на себя чужие неприятности

Моя мама может весь вечер провести в переживаниях о том, что же будет теперь делать знакомый дальнего знакомого, который остался без работы. Зацикленность на проблемах, которые вас никак не касаются, когда мышление вязнет в бессмысленных негативных рассуждениях — еще одна ловушка нашего страха.

Дальше эти рассуждения ведут к тому, что будете вы делать в такой ситуации, вопросам «А что, если?» и предыдущему пункту нашего списка советов. 5. Осознайте свой страх

Чтобы адекватно воспринимать свой страх, важно понять одну вещь. Если вы не лежите в чьем-то багажнике, не чувствуете чье-то дыхание в шею в темном подъезде, не стоите у жерла извергающегося вулкана и тому подобное — значит, у вас все в порядке, и страх находится только в вашей голове. Отделите эту эмоцию от реальности и вы увидите, что объективных причин мучиться приступами паники нет. Не давайте здоровой осторожности и предусмотрительности превратиться в вечное ожидание чего-то плохого. 6. Учитесь жить внутри момента

Как писал Довлатов: «За нагромождением поступков едва угадывалась душа». Некоторые люди заполняют жизнь бессмысленной суетой, только чтобы не оставаться наедине с собой и своими страхами. Отключите панические иллюзии и старайтесь жить настоящим моментом. Вникайте в суть того, что говорят в беседе ваши друзья, а не перемалывайте в голове мысли о том, правильно ли вас понял собеседник, высказали ли вы то, что имели в виду.

В конце концов, нет ничего действительно страшного в том, что вас неправильно поняли или отказали, что знакомого дальнего знакомого уволили, а свет в спальне, возможно, остался включен.