8 привычек, от которых стоит отказаться

Каждый Новый год вы обещаете, что следующие 365 дней будут «здоровее» предыдущих — вы перестанете переедать, откажетесь от калорийных перекусов и научитесь готовить полезные блюда. Однако есть много других, не менее вредных привычек, которые не дают вам достичь поставленных целей. Какие именно, сейчас расскажем. Излишняя самокритика

Перестаньте рефлексировать и с дотошностью частного детектива находить в себе всё новые и новые недостатки. Просто остановитесь. Кто сказал, что критика и нелюбовь — хороший стимул для развития? Единственное, что может «вырасти» из семян ненависти и злобы — это психические расстройства, одиночество и тотальное недоверие к окружающему миру. Станьте чуточку добрее — говорите себе комплименты и перестаньте бояться возможных ошибок. Имейте в виду: чем больше вы ругаетесь и принижаете себя, тем труднее будет ваш год. Весы

Нет-нет, мы не имеем ничего против «количественных» целей — похудеть на 15 килограммов, пробежать 22 километра, прочитать 40 книг. Просто мы не хотим, чтобы вы становились одержимы этими числами и переживали из-за каждых 100 «лишних» граммов. Помните: дисплей весов не отражает (и не отображает) ту тяжёлую работу над собой, которую вы проделываете день от дня, они просто показывают цифры. Цифры, которые вас не определяют. Тренировки, которые вы не любите

Когда вы заставляете себя идти на тренировку, которая вам ну совсем не нравится, вы оказываете себе медвежью услугу. Во-первых, вы не добьётесь желаемого результата — весь час вы будете думать не о мышцах и их скоординированной работе, а о минутах до конца занятия. Во-вторых, подобный опыт вряд ли окажется полезным в долгосрочной перспективе — есть риск бросить не только ненавистные воркауты, но и в целом попытки вести активный образ жизни. Ну и наконец, зачем вообще себя мучить, если есть море не менее полезных и эффективных вариантов.

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Не любите бег? Попробуйте плавание или сайклинг. Скучаете на йоге? Запишитесь на танцы или научитесь делать умопомрачительные сальто на батуте. Надоел силовой тренинг? Кроссфит и TRX вам в помощь. Не бойтесь пробовать и не соглашайтесь на компромиссы — спорт должен быть в радость. Тренировки для того, чтобы «исправить» или изменить какую часть своего тела

Каждый день убиваться в спортзале, чтобы сделать своё тело чуть менее ужасным — худшее из всего, что можно придумать. Спорт — это не наказание, это развитие и свобода. Тренировки делают человека сильнее, причём как физически, так и психологически. Они воспитывают волю, помогают справиться с неуверенностью и лучше узнать себя (раскрыть потенциал). Кроме того, никто не отменял «волшебные» свойства эндорфинов. Хватит уже страдать и ненавидеть — ваше тело не заслуживает такого потребительского отношения. Оно заслуживает любви и благодарности за всё, что оно в прямом смысле для вас делает. Еда, которую вы терпеть не можете

Если вы на дух не переносите чиа и киноа, перестаньте их есть. Вам в принципе не нужно киноа, чтобы быть здоровым. Единственное, что вам нужно — это сбалансированное питание и небольшие порции. Всё. Не стоит формировать рацион из блюд, которые вы не любите — так вы вряд ли продержитесь долго. Поэтому экспериментируйте и пробуйте — еда должна быть не только полезной, но и вкусной. Не лишайте себя удовольствия. Перфекционизм

Стремиться к цели — хорошо, к совершенству — плохо (это если совсем просто). Нереалистичные ожидания и феноменально сложные задачи наносят ущерб вашему ментальному и физическому состоянию. Кроме того, стремление к перфекционизму часто является защитным механизмом — вы сознательно (или бессознательно) хотите оградить себя от негативных суждений окружающих. В этом году попробуйте направить свои силы и энергию на развитие, а не на бесполезные и бездумные попытки достичь несуществующего идеала. Стресс

Несмотря на то что избавиться от стресса невозможно, уменьшить его негативное воздействие на организм под силу каждому. Для этого достаточно быть более внимательным к себе. Итак, если вы чувствуете, что с вами происходит что-то неладное, — вы стали хуже спать, больше нервничать, у вас появились панические приступы и тревожные состояния, — не терпите и не ждите, что всё пройдёт само (нет, не пройдёт).

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Обратитесь к хорошему психологу и научитесь делать паузы (медитация, диджитал-детокс, аутогенные тренировки вам помогут). Без расслабления и отдыха противостоять эмоциональному выгоранию невозможно — вы всё равно проиграете. Всё, что стоит на вашем пути

Что вам мешает делать то, о чём вы мечтаете? Что терзает вас и не даёт вдохнуть полной грудью? Болезненные отношения, которые давно себя изжили? Ужасная работа, которая высасывает из вас все силы? Или страхи, которые вам внушили много лет назад? К чёрту всё. Избавьтесь от людей, которые вас не поддерживают. Увольтесь с работы, которая не позволяет вам развиваться и чувствовать себя счастливым. Проработайте и искорените страхи и тревоги, которые отравляют вас изнутри. Это ваше время и ваша жизнь — меняйте, выкидывайте, сокращайте. В конце концов, пора уже освободить место для нового — новых приключений и новых великих дел.