Ученые назвали селфиманию болезненной зависимостью

Интерес к селфи очень стремительными темпами завоевал весь мир, а в настоящее время ученые заговорили о помешательстве на данном виде фотографии. Естественно, автопортреты и фотографии самого себя создавались людьми с самого начала развития данной отрасли искусства, но в современном мире селфи относят к особой зависимости, которую назвали селфиманией.

Слово «селфи» официально внесено в Оксфордский словарь еще в 2013, а спустя год после этого медики впервые обратили внимание на нездоровое увлечение данным видом фотографии. Специалисты из Психиатрической ассоциации США ряд научных исследований, итоги которых доказали, что чрезмерная страсть к селфи является одним из видов психрасстройств.

Психолог Джанартанан Балакришнан и ученый Марк Гриффтс вели наблюдение за поведением порядка 400 студентов из Индии в возрасте 20 лет, и в итоге удалось установить, насколько часто учащиеся делают селфи и зачем. Оказалось, что для многих граждан этот способ фиксирования фото выступает видом социального соперничества, в котором они состязаются в умении презентовать себя с более красивой стороны. Ученые также выяснили, что от селфи чаще всего зависимы граждане от 16 до 20 лет, и данной мании подвержены в большей степени мужчины, чем женщины. Из 400 студентов, решившихся на исследование, более 25% оказались хронически зависимы от селфи и не менее 40% находились в остром состоянии. Количество сделанных снимков оказалось не таким критическим, и больше всего кадров делали только 9% студентов — больше 8 фото в день. Оказалось, что люди старше 25 лет намного реже страдают от такой зависимости.

Во время эксперимента ученые выяснили что именно толкает студентов на селфи, и наиболее распространенными причинами стали соответствия ожиданиям общества. Добровольцы отмечали, что их самочувствие улучшается во время селфи, а также что это их метод самовыражения или возможность сохранять памятные моменты. Многие рассказали, что селфи являются для них неким социальным соперничеством и благодаря такому приему некоторые повышают собственный статус в обществе или попросту зависят от реакции подписчиков в соцсетях.

Также некоторые с помощью селфи получают необходимое им внимание или же повышают собственную самооценку. Причины зависимости от селфи могут быть разными и на первый взгляд безобидными, но слишком сильное желание фотографировать самого себя является зарегистрированным психическим расстройством и на это необходимо реагировать вовремя.