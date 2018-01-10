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Почему мы заедаем стресс и как перестать это делать
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Почему мы заедаем стресс и как перестать это делать 

Passion.ru 10 января 2018
Фото: Shutterstock
Как перестать заедать стресс? Ведь просто взять и запретить себе есть не получится: у большинства людей это происходит неосознанно. Если их спросить: «Вы заедаете эмоции?» — то чаще всего ответ будет «Конечно, нет!».
Чтобы перестать заедать стресс, нужно понять, почему мы начали это делать. Давайте разбираться вместе с психологом Анной Красновой.

Что такое еда

Еда — это жизнь. Если человек долго не будет есть, он просто умрет. И наше подсознание об этом никогда не забывает.
Когда человек в стрессе, мозг фиксирует опасность. На уровне древних инстинктов опасность — это угроза жизни. Но на уровне «рацио» мы видим, что жизни ничего не угрожает (во всяком случае не выход на работу в понедельник), и потому не принимаем никаких мер по устранению опасности. Однако инстинкт самосохранения настаивает: «Жизнь под угрозой, надо что-то делать». Самое простое и быстрое решение — добавить «жизни», то есть еды.

Возможны ли другие (пусть и не самые простые) варианты?

Конечно, возможны. Чтобы не заедать стресс, надо избавиться от стресса… Очевидно же!
Но как избавиться? Важно понять: какова природа вашего страха, откуда он? Помимо фобий — страха высоты, воды, насекомых, змей, замкнутых пространств, — есть еще страхи, которые не всегда очевидны: страх отношений, страх успеха, страх денег, страх, что вас никто не будет любить, и т.п.
Необходимо понять: какой из них испытываете лично вы? А может, сразу несколько или вообще все перечисленные? А может, это даже не страх, а другая сильная эмоция, которую тело не способно интерпретировать иначе чем страх? У меня есть проект «Путешествия со смыслом с Анной Красновой». Это выездные тренинги-приключения, во время которых коучинговая работа идет через большое количество разных эмоций. И вот на одном из таких тренингов мы с группой идем по огромному подвесному мосту над ущельем. У всех адреналин! И тут я замечаю, что одна из участниц, перейдя на другую сторону, тут же купила пакетик чипсов.
Я спрашиваю:
Ты голодная?
Нет, — отвечает она.
А зачем ты сейчас ешь?
Ой! А правда — зачем?
Потом та девушка написала мне: «Я увидела процесс заедания эмоций! У меня так часто было: ни с того ни с сего вдруг накатывает голод, и надо что-то пожевать… На тренинге у меня открылись глаза: я просто всю жизнь пыталась игнорировать свои эмоции, не замечать их, и тело в качестве замены выбирало еду. Но в тот раз страх высоты был настолько сильным, что его нельзя было не заметить и не признать».

Кто виноват и что делать

У многих страх быть собой идет из детства, где были подавлены чувства. Ведь зачастую «мама лучше знает», что вы чувствуете, чего вам хочется, есть у вас причина для грусти или нет…
Когда такой человек вырастает, он боится проявлять свои эмоции, боится выразить то, что испытывает. А ведь именно эмоции позволяют нам чувствовать себя живыми!
Знаете, почему девочкам часто нравятся «плохие парни»? Потому что рядом с ними просыпаются яркие эмоции, которые подсознательно позволяют чувствовать себя живыми — даже если эти эмоции негативные! А кто-то выбирает не плохих парней, а еду с ярким (избыточным даже) вкусом: сладкое, соленое, копчености и фастфуд. Все с той же целью — получить сильные ощущения.
Каждый раз, обнаружив себя в обнимку с бутылкой кока-колы, с шоколадкой или пакетом чипсов, спросите себя: «А что происходит на самом деле?» Довольно часто привычка к «заеданию» стресса заменяется привычкой к самоанализу. Отложите еду и опишите собственные эмоции. Можете в тетради, а можете в соцсетях. Конвертируйте свой аппетит в популярность.
Необходимо выявить, какие именно страхи или эмоции управляют вами, заставляя есть. Для этого, скорее всего, придется обратиться к специалисту, так как самостоятельно это сделать очень трудно, и пренебрегать помощью психолога тут не нужно.
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