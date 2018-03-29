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Странности всех знаков зодиака
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Странности всех знаков зодиака 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk

Овен

Овен — слишком вспыльчивый и импульсивный знак Зодиака. Он катастрофически любит искать себе на голову совершенно не нужные приключения вроде мелких краж и хулиганства.

Телец

В юности телец — ярко выраженный эгоист и падкий на сомнительные удовольствия человек. Огромный интерес у тельца вызывают вещества, которые приводят к зависимости. Не исключено, что именно поэтому среди них так много гениальных художников и прочих людей искусства.

Близнецы

У близнецов настоящее раздвоение личности. Они говорят так, будто в них живут два разных человека, а могут и поболтать сами с собой, если не найдут собеседника.

Рак

Один из самых странных знаков зодиака может абстрагироваться от всего мира на некоторое время, спрятавшись в свой панцирь. Да, ему просто не нравится, как устроен этот мир, и наедине с самим собой он чувствует себя куда лучше.

Лев

Спокойный и рассудительный Лев может выплеснуть на тебя такой поток агрессии, которого ты от него совершенно не ожидала. И случиться это может абсолютно беспричинно.

Дева

Девы очень сильно себя любят, среди них слишком много нарциссов. А еще они любят преувеличивать свои достоинства, приврать и приукрасить. Будь осторожна!

Весы

Весы обладают очень сильной интуицией и почти всегда безошибочно предсказывают вам то или иное приближающееся событие. Но они никогда не дают покоя себе и постоянно находятся в волнениях, порой даже необоснованных.

Скорпион

Скорпион (как и Весы) обладает хорошим чутьем, но лишь относительного того, что касается его самого. Он может с удивительной точностью предсказать себе будущее. Возможно, именно в этом таится тяга к вечному самокопанию и, как следствие, саморазрушению.

Стрелец

Стрельцы просто повернуты на порядке. Эти отпетые перфекционисты просто двинуты на моральных и идеологических ценностях.

Козерог

Козероги тоже очень часто оказываются в полном одиночестве, потому что не могут найти себе братьев по духу. Они одиноки, но используют это во благо, посвящая все свободное время достижению цели и карьерному росту.

Водолей

Этот человек может с легкостью ввести вас в транс одним лишь словом, ведь Водолей — это словесных дел мастер. Он завораживает своей речью и создает впечатление большого интеллектуала. Но, порой, внешность бывает обманчива.

Рыбы

Рыбы же просто существуют в какой-то своей собственной параллельной вселенной, где царит хаос. Эти ребята способны на самые странные поступки, и при этом они очень хитры.
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