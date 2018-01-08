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Как понять, что вами манипулируют
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Как понять, что вами манипулируют 

WMJ.ru 8 января 2018
Фото: wmj.ru
Чтобы противостоять манипуляциям, нужно уметь их замечать. Эксперт WMJ.ru рассказывает, как понять, что по отношению к вам применяют запрещенные приемы.
Давайте разберемся, какие бывают манипуляции. На самом деле их множество, но основных пять.

Давление на чувство вины

Манипуляторы постоянно пытаются вызвать у другого человека чувство вины, чтобы получить от него желаемое. Например: «Если не пойдешь со мной в клуб, я обижусь, потому что ты бросила меня одну». Это манипуляция чистой воды: человек, который такое говорит, преследует собственную выгоду, подавляя ваши желания чувством вины. Или: «Какая ты меркантильная! Телефон тебе новый подавай — а я думал, ты меня просто так любишь».

Давление на жалость

Если первый пункт довольно агрессивный — манипулятор будто давит на вас, то здесь он прикидывается бедной сироткой, которая плачет и жалуется, говоря, что без вас не справится. На мой взгляд, это самая распространенная манипуляция. Почему так часто попрошайки в переходе сидят с младенцами на руках? Да потому, что любому человеку жалко маленького голодного малыша. А вот тех, кто пожалеет самого попрошайку, будет значительно меньше. Это как в том анекдоте: «Захожу в метро и сердце кровью обливается, когда вижу беременную девушку, просящую милостыню, — несчастная, уже полтора года родить не может».

Игра на ожиданиях

Самая «семейная» манипуляция из всех, потому что как часто муж или жена восклицают: «Ты неправильно себя ведешь! Ты делай так, так и вот так, иначе мы не сможем быть вместе, хоть я тебя и люблю». Казалось бы, зачем любящим людям манипулировать друг другом? Но зачастую это происходит неосознанно. То есть тот, кто говорит такие слова, желает что-то получить от своей половинки и потому давит на чувство любви и стремление сохранить отношения, семью, гармонию. Параллельно в манипуляциях этого вида есть подтекст: «Ты меня разочаруешь, если не будешь соответствовать моим ожиданиям».

У страха глаза велики

«Не будешь хорошо учиться, станешь дворником» — кто в детстве не слышал такое? Это ни что иное, как манипуляция с помощью страха, ибо страх — одна из самых сильных человеческих эмоций. Сюда же можно отнести манипуляции в стиле «Ты набрала 2 кг после родов, если не похудеешь, я тебя брошу» или просто деятельность всех страховых компаний. Что по большому счету они делают? Играют на нашем страхе потерять здоровье, имущество и так далее.

Истерики и скандалы

И все то, что мужчины часто относят к проявлению женских драматических талантов. Когда бьете посуду и кричите «Я повешусь, если ты уйдешь» или «Ты меня не люююбишь» — вы пытаетесь манипулировать любимым. Да, часто это происходит в паре, но не реже то же самое делают родители — тихо всхлипывая в трубку.
Стоит помнить, что манипуляторы вытворяют все, что угодно, лишь бы вы согласились сделать нужное им, для них цель всегда оправдывает средства. Если вы чувствуете, что в вас пытаются вызвать чувства или эмоции, которые вам не нравятся, или подталкивают к действиям, к которым вы не готовы, задумайтесь: стоит ли становиться марионеткой? Стройте четкие личные границы, поймите, что для вас приемлемо, а потом принимайте решение, делать ли то, о чем вас просят, или нет.
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