Как пережить зиму и не впасть в депрессию

Хмурое небо, отсутствие солнечного света и долгие ночи вгонят в депрессию кого угодно. К тому же просыпаться по утрам становится просто невыносимо, а любимые занятия больше не доставляют удовольствия. Однако психологи уверяют, что с этим можно и даже нужно бороться! И предлагают пять простых приемов, которые действительно помогают справиться с хандрой и быстрее пережить холодное время. Одевайтесь теплее

Казалось бы, достаточно банальный совет, однако многие им пренебрегают и в итоге постоянно болеют. Тут уж не до хорошего настроения! Эксперты обращают внимание, что мороз бодрит лишь на первый взгляд, однако наш организм тратит много энергии и сил, чтобы помочь нам согреться, соответственно, становится слабее и восприимчивее к вирусам. Поэтому необходимо тепло одеваться, придерживаться многослойности в одежде, выбирать качественное термобелье и натуральные материалы. Смените обстановку

Многие люди давно выработали привычку отправляться на зимовку в теплые страны. И это вполне оправданно. Психологи отмечают, что их организм продолжает работать в полную силу, в то время как их друзья, например, которые не могут позволить себе такой затяжной отпуск, впадали в своеобразную спячку. А все потому, что организм экономит силы и не может самостоятельно взбодриться. Поэтому, если с каникулами вам не повезло, чаще выбирайтесь за город или отправляйтесь на каток, в боулинг, ресторан. Куда угодно, лишь бы сменить обстановку.

Кстати, специалисты советуют также обновить интерьер в квартире, например, добавить больше ярких элементов и теплый вещей. В такой уютный дом вам захочется возвращаться снова и снова. Больше двигайтесь

Мы прекрасно понимаем, что в холодное время года не хочется лишний раз двигаться и вообще вылезать из-под теплого одеяла. Но фитнес-тренеры заявляют, что физическая активность является главным средством в борьбе с депрессией. К тому же регулярные тренировки способны улучшить фигуру и повысить самооценку. Питайтесь правильно

Откажитесь от фастфуда, газированных напитков, полуфабрикатов, растворимых продуктах, кондитерских и колбасных изделий, выпечки из белой муки, подсластителей, красителей и консервантов. Добавьте в свой рацион больше зелени, нежирное мясо, рыбу, полезные жиры (растительные масла) и сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб), которые помогут сохранить уровень сахара в крови на нормальном уровне и обеспечат организм полезными микроэлементами. Не забывайте и про живые витамины. Например, хурма восполнит недостаток йода, свекла вернет здоровый цвет лица, а в квашеной капусте витамина С больше, чем в целом лимоне. Это полезно не только для хорошего настроения, но и для иммунитета. Читайте и смотрите любимые фильмы

Книги и фильмы — самый простой способ раскрасить яркими красками серые будни и добавить в жизнь позитивные моменты. Даже если раньше вы смотреть не могли на любовные романы, фантастику или детективы, считая эти произведения не достойными вашего внимания, то зимними долгими вечерами можно пересмотреть свое мнение и попробовать что-то новое. То же самое касается фильмов и сериалов. Не бойтесь экспериментировать и выбирать новинки. Вдруг вы не будете разочарованы, и в вашем списке любимых лент появятся новые достойные экземпляры.