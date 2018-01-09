7 запретных тем в разговоре с мужчиной

Несколько вещей, которые не стоит обсуждать с любимым.

Конечно же, в правильных отношениях в первую очередь ценится искренность. Со временем исчезают все секреты, и вы знаете друг о друге все. Но есть факты, которые лучше скрыть от своего мужчины, чтобы сохранить себя в его глазах очаровательной и желанной.

Настоящее мнение о его родителях. В любом случае семья в жизни каждого человека на первом месте. Если вы будете отзываться о родителях любимого не самым лучшим образом, то он наверняка станет их защищать, а с вами поссорится.

Знаменитость, о которой вы тайно мечтаете. В ваших глазах любимый мужчина хочет оставаться самым любимым и желанным. А выслушивать рассказы о том, что вы хотите попасть в объятия Джонни Деппа, вряд ли ему интересно. Поведайте о том, что вам нравится его актерская игра, не создавая впечатления, что при случае вы бы бросили своего парня ради знаменитости.

Подробности пребывания в санузле. Все мы взрослые люди и осознаем особенности физиологии. Но рассказы об отравлении или диарее отобьют его желание в один момент. Эти испытания вас очень сближают, но без надобности их раскрывать не стоит.

Сколько сил ушло, чтобы приготовиться к свиданию. Не стоит сразу раскрывать ему всю кухню красоты. Не рассказывайте, сколько косметики пришлось нанести или как много часов просидеть в салоне. Дайте мужчине просто насладиться результатом.

Несовершенства внешности. У каждого свои недостатки, но не заостряйте на них внимание. Человек полюбил вас такой, какая вы есть. Не донимайте лишними вопросами о том, насколько вы его привлекаете. Мужчины это не любят обсуждать.

Менструация. Ему, конечно, полезно знать цикл «тех самых дней», чтобы планировать вашу с ним сексуальную жизнь. Но лучше будет упустить особенности перестройки женского организма.