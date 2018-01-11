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Как справиться с зимней депрессией
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Как справиться с зимней депрессией 

Fiteria 11 января 2018
Фото: Fiteria
Вы уходите на работу в темноте и возвращаетесь, когда солнце уже давно спряталось за горизонтом? Вы чувствуете себя так, как будто у вас села батарейка и сил ни на что нет? Знайте, что сезонная депрессия — не приговор.
Сезонное снижение настроения — это распространенная проблема. По разным данным ею страдает от 25 до 40% населения планеты. Однако степень выраженности зимней депрессии может быть различной. И в большинстве случаев человеку самому под силу справиться с проблемой сниженного настроения без приема лекарственных препаратов и психотерапевта.
Исследователь из Университета Вермонта Келли Рохан утверждает, что справиться с депрессией помогают любые доступные увеселительные мероприятия.
Самое главное не сидеть в четырех стенах, а выходить к людям и активно налаживать общение. Это также эффективно, как и сеансы светотерапии, которые призваны восполнить недостаток солнечного света во время коротких зимних дней.
По мнению Рохан основной причиной развития сезонной депрессии является нежелание людей выходить на улицу в мороз, слякоть или в дождь. По причине плохой погоды можно пропустить тренировку, отказаться от встречи с друзьями. И чем хуже погода за окном, тем больше поводов мы находим для того, чтобы остаться дома в удобной одежде под теплым пледом перед телевизором.
Социальная изоляция нарастает как снежный ком. Уже спустя пару месяцев затворничества мы можем заметить, что выпали из привычного круга общения. Это наряду с коротким световым днем постепенно приводит к снижению настроения, общего тонуса и жизнерадостности.
В связи со всем вышесказанным сезонную депрессию легче предупредить, чем лечить. Для этого необходимо отказаться от желания спрятаться от холода и ненастья и впасть в зимнюю спячку. Находите поводы выйти из дома. Сопротивляйтесь своему желанию пропустить посещение спортивного зала. Приглашайте друзей в гости. Чем больше контактов у вас будет в осенние и зимние месяцы, тем проще вам будет перенести сложный период и начать радоваться теплому весеннему солнышку.
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