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В Госдуме предложили изолировать домашних тиранов
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В Госдуме предложили изолировать домашних тиранов 

Ридус 11 января 2018
Фото: depositphotos.com
Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей подготовил законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Оксана Пушкина.
В документе идет речь о так называемом охранном ордере, который позволит ограничить поведение обвиняемого в жестоком обращении.
«Выписывается ордер: и не ты, которую били, уходишь из дома, бежишь в кризисный центр, а тот человек, который причинил тебе зло, — он уходит… Он уходит и не имеет права подходить до суда. Дальше идет суд», — отметила Пушкина.
Депутат добавила, что такие меры являются предупредительными. Кроме того, она назвала статистику СК и МВД по домашнему насилию.
Год назад обсуждалась идея создания специальных реабилитационных центров для домашних тиранов. На тот момент заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов заявлял, что при проявлении домашнего насилия чаще всего из дома уходит женщина.
«Справедливее было бы, если бы было наоборот — помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить», — утверждал он.
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