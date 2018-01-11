В Госдуме предложили изолировать домашних тиранов

Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей подготовил законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Оксана Пушкина

В документе идет речь о так называемом охранном ордере, который позволит ограничить поведение обвиняемого в жестоком обращении.

«Выписывается ордер: и не ты, которую били, уходишь из дома, бежишь в кризисный центр, а тот человек, который причинил тебе зло, — он уходит… Он уходит и не имеет права подходить до суда. Дальше идет суд», — отметила Пушкина.

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Депутат добавила, что такие меры являются предупредительными. Кроме того, она назвала статистику СК и МВД по домашнему насилию.

Год назад обсуждалась идея создания специальных реабилитационных центров для домашних тиранов. На тот момент заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов заявлял, что при проявлении домашнего насилия чаще всего из дома уходит женщина.

«Справедливее было бы, если бы было наоборот — помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить», — утверждал он.