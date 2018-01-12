Как понять, что любовь прошла

Алена Котович, колумнист, блогер

Как известно, дьявол кроется в деталях, а я бы еще добавила — в мелочах и оттенках. Именно мелочи и сигнализируют нам, что любовь прошла, а мы упорно не хотим этого замечать, потому что боимся менять свою жизнь.

Но лучше раньше открыть глаза, чем потом упрекать себя и партнера в том, что вы потратили свои лучшие годы на неудавшиеся отношения. Например, меня всегда поражает, когда некоторые девушки в телефоне номер мужа или бойфренда записывают не по имени, а словами «любимый» или «зайка мой». Они что, сами себя пытаются в этом убедить? Или расставляют фотографии мужчины своей мечты в офисе на письменном столе. Зачем? В качестве постоянного напоминания, что вот этот человек и есть вторая половинка?

А еще в уже сложившихся семьях часто присутствует четкое планирование действий. И чтобы не иметь возможности остаться друг с другом наедине, пары до мелочей продумывают совместное времяпрепровождение. Уроки пилатеса, встреча с друзьями, ланч у мамы в выходные — все расписано по минутам. Мне иногда кажется, что если такая парочка примет хоть одно спонтанное решение и останется наедине, то их карточный домик просто рухнет.

Конечно, мы не можем предугадать все заранее, и не стоит готовиться к такому моменту, ведь этого может и не произойти. Но все же, если вовремя заметить, что любовь исчезает, возможно, у вас будет шанс что-то изменить или, наоборот, побыстрее закончить эти отношения и начать новые!

Итак, звоночек первый:

Помните, Анна Каренина в один прекрасный момент стала замечать уши мужа и они ее раздражали? Вроде были такие милые, а тут бац — просто кошмар! Если у вас то же самое и то, что раньше не вызывало реакции, теперь все время бросается в глаза, отталкивает и раздражает — в ваших отношениях произошли очень большие изменения.

Звоночек второй:

Вы стали меньше прикасаться к своему мужчине, вы просто больше не испытываете в этом потребности. И даже находясь в небольшом помещении, вы избегаете взаимных прикосновений или делаете это на автопилоте, при этом ничего не чувствуя.

Звоночек третий:

Вы стали меньше на него смотреть, и рассматривать своего партнера вам хочется только в моменты злости или раздражения. Вы перестали ему улыбаться просто так. А еще если вы прислушаетесь к себе, то заметите, что в его присутствии задерживаете дыхание, а это означает, что вы интуитивно пытаетесь сохранить спокойствие.

Звоночек четвертый:

Вам совсем неинтересно, что вам рассказывает ваш мужчина, или вы просто делаете вид, что внимательно слушаете его. А многие девушки говорят, что иногда присутствует ощущение, будто партнер высасывает у них всю энергию. А разговоры в таких парах обычно касаются формальных вещей, от которых просто некуда деваться.

Звоночек пятый:

Вы постоянно ловите себя на мысли, что между вами все уже сказано, ничего нового не случится и жизнь стала слишком скучной и размеренной. Теперь надо просто терпеть этого человека, и тогда все пройдет без катаклизмов. Такое маленькое семейное болотце с человеком, который незаметно стал для вас посторонним. Но смутное чувство, что вы напрасно теряете время, не дает вам покоя.

Вообще-то таких звоночков может быть очень много, и я не стала упоминать совсем явные вроде постоянного раздражения в голосе, отсутствия интима, скандалов, оскорблений, тусовок с подружками на выходных и измен. Тут и слепой увидит, что любовь прошла и помидоры завяли.

Конечно, все ощущения и переживания, проносящиеся у вас в душе, еще не значат, что это именно конец любви. Ведь у каждой пары могут быть кризисы, и принимать их за окончание отношений будет роковой ошибкой. Но если вы поняли, что с вашей стороны уже нет тех чувств, которые вы испытывали ранее, оживить умершую любовь, к сожалению, будет невозможно. Не стоит терять время — жизнь продолжается, нужно лишь перевернуть одну страницу и начать новую.