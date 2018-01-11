Почему раздражают окружающие и как с этим бороться

Если вас выводят из себя мелочи и вы не знаете, как прожить день, не испытывая желания кому-нибудь нагрубить, этот материал для вас.

Начнем с простого: вспомните пять качеств, которые вас сильнее всего раздражают в людях. А теперь назовите еще пять, которые вы терпеть не могли год назад. Различия есть, не правда ли?

Для того, чтобы понять, почему нас выводят из себя мелочи и научиться правильно на это реагировать, мы обратились к старшему научному сотруднику кафедры психологической помощи и ресоциализации факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Софье Чарышевой.

По ее словам, наша негативная реакция на поведение окружающих зависит от множества факторов и, в частности, от нашего общего внутреннего состояния в тот или иной период жизни. То есть, если вас раздражает определенная черта в людях, корень зла стоит искать, в первую очередь, в самом себе.

Раздражители даны нам для того, чтобы мы обратили внимание на нас самих и «прокачали» определенную сторону своей личности, — утверждает Софья.

То есть не стоит воспринимать человека, который вызывает у вас негативные эмоции, как источник всех бед. Вы злитесь потому, что вашему внутреннему «я» чего-то не хватает. Поэтому единственный верный способ избавиться от гнева в данном случае — понять его истинную причину. Для этого существует определенный алгоритм. Рассмотрим на примере.

Допустим, вас раздражает в человеке высокомерие. Первый вопрос, который, по словам Софьи, задают психологи в подобных случаях: что вы чувствуете, когда такой человек находится рядом с вами? Ответы могут быть самыми разными. Кто-то ощущает давление со стороны и от этого теряется, другие и вовсе замыкаются в себе и стараются не привлекать внимание раздражителя.

На этом этапе необходимо как можно точнее определить ваше слабое место. Если при контакте с высокомерным человеком вы чувствуете, как понижается ваша самооценка, значит, скорее всего, вам нужно приложить усилия для того, чтобы повысить уверенность в себе. Самый быстрый и простой способ сделать это — вспомнить о своих достижениях, мысленно проиграть в голове ситуации, когда вы были на высоте.

Возможно, в прошлом месяце вы решили рабочую задачу способом, который не пришел в голову никому из коллег, и получили за это одобрение начальства. Или же добились отличных результатов в спорте, хотя еще пару месяцев назад считали, что это будет сделать невозможно. А может быть у вас новый роман, который придает силы двигаться дальше. Уверены, вам есть за что себя похвалить, поэтому вспомните и, в качестве профилактики, попробуйте сделать это прямо сейчас.

Многие психологи работают в данном случае следующим образом. Они предлагают вам поставить оценку своему состоянию на данный момент по десятибалльной шкале и постараться повысить ее хотя бы на один балл. Девушкам проще: иногда проблему решает всего лишь новая прическа или отдых в хорошей компании. Так что, мы должны быть благодарны нашему раздражителю за то, что он напомнил нам о необходимости позаботиться о себе, — говорит Софья.

Идеальная реакция на любого рода раздражители — нулевая. Конечно, людей, которых просто невозможно вывести из себя, не существует, но задача каждого из нас — постараться стать максимально неуязвимыми для любого рода психологических угроз.

Не стоит забывать, что у каждого явления есть положительные и отрицательные стороны. Поэтому следующий шаг в борьбе с раздражением — понять, какие плюсы есть в поведении нервирующего вас человека. Софья Чарышева рекомендует выделить для себя преимущества, которые могут быть у того, кто проявляет данное качество. Про высокомерного, к примеру, скажут, что такой человек уверен в себе, следовательно, это может помочь ему в карьере. Кроме того, ему проще навязать свою волю и добиться выгодных для него действий от окружающих.

В то же время такие люди испытывают сложности в других сферах. Так, например, у личностей, проявляющих высокомерие, наверняка, мало друзей и по-настоящему близких людей, потому что человеку, который ставит себя выше других, непросто заводить доверительные отношения. Да и те, кому он навязывает свою волю, однозначно, не в восторге от такого положения дел. А может, под маской высокомерия и вовсе прячется огромная неуверенность в себе и целый букет комплексов. У любого поведения есть причина. Наша задача — попытаться разобраться в ситуации.

Конечно, всех нас раздражают в других людях абсолютно разные вещи. Но если мы проанализируем случаи, в которых окружающие проявляют в отношении нас эти качества, то сможем научиться не так остро реагировать на них.

К примеру, вас раздражает непостоянство. Задайте себе вопрос: а что лично я понимаю под этим словом? Непостоянный человек для меня — это какой? В чем он непостоянен? Ответ у каждого будет разным. Если это подруга, которая по двадцать раз на дню меняет свои решения и рушит все ваши планы — тогда ваше «непостоянство» тяготеет к необязательности. Если парень, который систематически опаздывает на свидания и не видит в этом ничего плохого — к безответственности.

В первом случае, если станете действовать согласно описанному здесь алгоритму, вам, скорее всего, нужно будет «прокачать» умение быть менее требовательным человеком к себе и окружающим, а во втором — поработать над своим бесконечным стремлением все держать под контролем.

«Прежде всего, стоит подумать, происходят ли в вашей жизни ситуации, когда вы проявляете раздражающее вас качество. Все мы люди, поэтому наверняка и вас не раз одолевали сомнения, и вы меняли свои планы в зависимости от обстоятельств и уж наверняка опаздывали на встречи с важными для вас людьми», — успокаивает Софья.

«Нам, девушкам, иногда нужно проявлять беззаботность и легкомыслие», — считает Софья Чарышева. Если постоянно держать все под контролем и переживать из-за каждого недочета или мелкого промаха, можно загнать себя в жесткие рамки и обрести таких постоянных, но совершенно нежелательных спутников жизни, как психические расстройства.

Всем нам в важно и нужно стремиться к балансу, уверена психолог. И этот баланс необходимо поддерживать не только в эмоциональной сфере, но и в любой части нашей жизни. Так что, в данном случае может быть только один ценный совет, который вытекает из всего вышеизложенного — прислушивайтесь к себе и старайтесь чаще проникать в суть явлений. И будет вам счастье.