Ещё
5 причин удалить из соцсетей все фото с бывшим
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 причин удалить из соцсетей все фото с бывшим 

SNCmedia.ru 12 января 2018
Фото: Depositphotos
Тоже смеетесь над звездами, которые после каждого расставания зачищают «Инстаграмчик»? А вот и зря! Для того, чтобы удалить фотографии с бывшим, есть веские причины.
Вы живете прошлым
Глядя на фотографии, где вы счастливо улыбаетесь, вы снова переживаете счастливые времена, когда все еще было по-другому и вы были вместе. Подсознательно вам хочется вернуться или хотя бы начать все сначала. Подумайте, а оно вам правда надо? Ведь если вы расстались с человеком, на то была какая-то причина. Возможно даже, что этот парень с фотографии сделал вам очень больно.
Вы сомневаетесь
Вы смотрите на количество лайков и думаете о том, какой классной парой вы были. А все эти мимимишные комментарии от ваших друзей? Все это снова и снова возвращает вас в прошлое и заставляет сомневаться в правильности принятого решения.
Вы не даете никому шансов
Если на горизонте наметился человек, который вам симпатичен, и с которым вы бы хотели попробовать построить отношения, ваши фотографии с бывшим могут его отпугнуть. Конечно, если разрыв произошел несколько лет назад, вам ничего не грозит: уверенный в себе мужчина вряд ли предаст значение старым фотографиям (да и вообще не факт, что долистает до них). Но более или менее свежие снимки лучше удалить.
У вас больше соблазна следить за жизнью бывшего
Даже в том случае, когда вы от него отписались. Если в вашем аккаунте много фотографий, на которых он отмечен, вам достаточно просто кликнуть по снимку, чтобы попасть на страницу экс-бойфренда. Вы точно этого хотите? Если нет, смело жмите на кнопочку «удалить фото».
У вас нет причин поступать иначе
Какие у вас доводы в пользу того, что фотографии с бывшим в «Инстаграме» нужно сохранить? Да никаких! И не пытайтесь оправдать себя «приятными воспоминаниями». Воспоминания хранятся у вас в памяти, а не в соцсетях. Кстати, с собственного «жесткого диска» мысли о бывшем тоже лучше удалить.
SNCmedia.ru: последние новости
5 вещей, на которые стоит поменять свою любимую шубу 7 бьюти-новинок, на которые не жалко потратить ползарплаты 3 новые идеи, как носить модные в 2018 году джинсы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение