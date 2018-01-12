5 причин удалить из соцсетей все фото с бывшим

Тоже смеетесь над звездами, которые после каждого расставания зачищают «Инстаграмчик»? А вот и зря! Для того, чтобы удалить фотографии с бывшим, есть веские причины.

Вы живете прошлым

Глядя на фотографии, где вы счастливо улыбаетесь, вы снова переживаете счастливые времена, когда все еще было по-другому и вы были вместе. Подсознательно вам хочется вернуться или хотя бы начать все сначала. Подумайте, а оно вам правда надо? Ведь если вы расстались с человеком, на то была какая-то причина. Возможно даже, что этот парень с фотографии сделал вам очень больно.

Вы сомневаетесь

Вы смотрите на количество лайков и думаете о том, какой классной парой вы были. А все эти мимимишные комментарии от ваших друзей? Все это снова и снова возвращает вас в прошлое и заставляет сомневаться в правильности принятого решения.

Вы не даете никому шансов

Если на горизонте наметился человек, который вам симпатичен, и с которым вы бы хотели попробовать построить отношения, ваши фотографии с бывшим могут его отпугнуть. Конечно, если разрыв произошел несколько лет назад, вам ничего не грозит: уверенный в себе мужчина вряд ли предаст значение старым фотографиям (да и вообще не факт, что долистает до них). Но более или менее свежие снимки лучше удалить.

У вас больше соблазна следить за жизнью бывшего

Даже в том случае, когда вы от него отписались. Если в вашем аккаунте много фотографий, на которых он отмечен, вам достаточно просто кликнуть по снимку, чтобы попасть на страницу экс-бойфренда. Вы точно этого хотите? Если нет, смело жмите на кнопочку «удалить фото».

У вас нет причин поступать иначе

Какие у вас доводы в пользу того, что фотографии с бывшим в «Инстаграме» нужно сохранить? Да никаких! И не пытайтесь оправдать себя «приятными воспоминаниями». Воспоминания хранятся у вас в памяти, а не в соцсетях. Кстати, с собственного «жесткого диска» мысли о бывшем тоже лучше удалить.