Что украшения говорят о вашем характере

Заметили, что придерживаетесь одного и того же стиля в украшениях? Хотите знать, что украшения на своем языке рассказывают о характере своих обладателей? Даже если индивидуальность — это сложный комплекс из разных, и в том числе противоречивых, качеств, украшениям есть что сказать на эту тему.

Ваш выбор: цветные камни

Камни должны манить, сиять, рассказывать истории и ни в коем случае не теряться из виду, считаете вы. И к людям относитесь так же требовательно: рядом с вами они должны быть ответственными, собранными и искренними, иначе им никогда не войти в ваш близкий круг общения.

Ваш выбор: элегантная классика

В одежде и в интерьере у вас консервативный вкус. Вы уверены, что инвестировать нужно именно в вещи вне времени, но такой же позиции придерживаетесь и в отношениях с людьми — влюбляетесь раз и надолго, дружеские союзы храните десятилетиями и никогда не забываете поздравить родных и близких с каждым праздником.

Ваш выбор: всегда на пике тенденций

В противовес типажу выше вы ненавидите традиции и считаете их самым скучным делом на свете. Жизнь слишком коротка, чтобы не торопиться попробовать больше — мест, блюд, профессий, стилей. Вы неугомонны в своем любопытстве не только к модным новинкам, но и к нестандартным персонажам — знакомства с интересными людьми зажигают вас не меньше, чем увлекательные путешествия.

Ваш выбор: религиозные символы

Для вас с детства существует категория украшений, которой вы не изменяете ни при каких условиях, — это не просто декоративный элемент, а священный знак, который оберегает вас. В отношениях с людьми вас можно назвать человеком, который предан идеалам: вы верны любимым людям и эмоционально зависите от них.

Ваш выбор: микс украшений из разных металлов

В вас соревнуются несколько характеров: с одной стороны, вы неугомонны и чувствительны, с другой — трудолюбивы и сконцентрированы, когда речь идет о мечте. Как и в металлах — белом, розовом и желтом золоте, в вас в равных пропорциях есть и огонь, и лед, а что победит сегодня, порой не имеете представления даже вы сама.

Ваш выбор: романтичные украшения

Сердца, ангелы, цветы — ваши ориентиры в украшениях. Вам нравится быть на природе, и в будущем вы мечтаете жить ближе к природе, больше времени уделять духовным практикам и, естественно, влюбиться. Если вы, конечно, не сделали это уже сейчас — беспамятно и бесповоротно.

Ваш выбор: украшения в стиле «минимализм»

Вы перешли из отряда «не люблю и не ношу украшения» в отряд «я очень разборчива в украшениях, но кое-что мне все же нравится». Вам честно и откровенно импонирует внимание других людей, но только когда оно превращается в комплименты и восхищение. Этого же вы ищете и в украшениях — люди со вкусом всегда их отметят и похвалят.

Ваш выбор: этнические символы

Вы тоскуете по 70-м в моде, а в украшениях ищете любые ассоциации с землей — натуральные материалы, необработанные минералы, таинственные символы. Временами вы находите, что наедине с собой проводите время даже лучше, чем в компании, и это заставляет вас искать единоличные хобби и вместо однообразных вечеринок заниматься самопознанием и самообразованием.

Ваш выбор: пирсинг

Пирсинг немало говорит о своей обладательнице, но сообщение зависит в том числе и от места, где он сделан. Однозначно можно сказать одно: вы — неформальная личность, которой нравится идти против правил намеренно или даже самой того не желая. Вы не боитесь повышенного внимания со стороны окружающих — наоборот, вам нравится его немножко провоцировать.

Ваш выбор: украшения в винтажном стиле

В украшениях вы ищете след из прошлого, и вас совершенно не смущает, что кто-то скажет: старомодно! — наоборот, для вас ценность людей и вещей заключается в опыте, в проверке на практике. Сами вы куда более женственная и чувствительная персона, чем даже вы сами себе представляете, эдакий раритет на фоне большинства, как и почти каждое украшение из вашей собственной коллекции.