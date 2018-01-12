Чем плох женский коллектив

Ночной кошмар любого клерка — попасть на работу в чисто женский коллектив, где не смолкают разговоры о косметике, мужчинах и маникюр. Женский коллектив ласково называют «курятником» и избегают его как мужчины, так и женщины. Почему так происходит? Попытаемся разобраться на примере всем известных стереотипах. Женщины слишком эмоциональны

В любой стрессовой ситуации женщины не способны справиться со своими эмоциями, они впадают в панику, начинают кричать, биться в истерике и размазывать потекшую тушь — в этом уверены многие. На самом же деле нет никаких подтверждений тому, что женщины истеричней мужчин.

Скорее, женщины в плане проявления эмоций менее зажаты, чем мужчины. Исследование, проведенное нейробиологами из Mindlab в 2014 году, показало, что мужчины на физиологическом уровне реагируют на «трогательные» стимулы больше, но при этом в анкете для оценки собственной эмоциональности они намеренно занижали свои показатели. То есть гендерные стереотипы все также сильно влияют на людей, ограничивая их даже в проявлении собственных эмоций.

Эмоциональность не является чем-то оскорбительным. Показывать свои эмоции не просто хорошо, это необходимо, так как эмоциональный отклик способствует установлению контакта, разрядке собственных чувств и поддержанию приятной атмосферы в коллективе. Женщины сплетничают

Вместо работы женщины только и делают, что перемывают кому-то косточки, из-за чего производительность отдела падает, да и банально страшно кому-то из них доверить свой секрет.

На самом же деле сплетничают все. Да, абсолютно все без исключения. Учеными это уже давно используется, например, в психологии. Многие психологические тесты содержат в себе так называемую «шкалу лжи», которая включает в себя вопросы касательно сплетен и других не самых социальножелательных проявлений человека, которые свойственны каждому, но признать их бывает стыдно. Женщины только завидуют

Вместо того чтобы расти как личности и подниматься по карьерной лестнице, женщины завидуют карьерным достижениям других, а потом занимаются распространением сплетен.

Некоммерческая организация Catalyst, занимающаяся расширением возможностей женщин, приводит следующие данные: 65% женщин развивают новые навыки на рабочем месте. К тому же они помогают расти другим женщинам. Также женщины не менее амбициозны, чем мужчины. Если компания не дискриминирует своих сотрудников по признаку пола и дает всем равные возможности, то женщины конкурируют наравне с мужчинами, им не менее важно продвижение по службе, получение привилегий и других дополнительных бонусов.

Возможно, стереотип о завистливых женщинах живет за счет того, что во многих структурах до сих пор мужчины и женщины имеют разные возможности, женщинам значительно труднее получить прибавку или повышение, потому что она женщина, и вообще, пусть постоит в сторонке. Поэтому и мужчинам и женщинам кажется, что раз женщина занимает высокий пост, то наверняка она спит с боссом или за нее кто-то попросил, потому что сама она такого достичь якобы не может.

Таким образом, совершенно необязательно, что каждый женский коллектив будет «змеиным гнездом». Все вышеперечисленное может наблюдаться и в чисто мужском коллективе и даже в смешанном. Так что в вопросе выбора коллектива на первый план должен выходить не половой состав, а атмосфера и личностные особенности каждого члена группы.