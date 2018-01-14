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Почему бросить подругу сложнее, чем мужчину
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Почему бросить подругу сложнее, чем мужчину 

Passion.ru 14 января 2018
Фото: Shutterstock
Вы привыкли, что рядом с вами всегда был человек, которому можно было поплакаться в жилетку, обсуждая, что вас бросил очередной ухажер, или обсудить последние модные новинки, да и просто посмеяться над шутками, понятными лишь вам двоим. Вы знали, что можете доверить самые сокровенные тайны своей подруге, и были уверены, что она всегда вас поддержит. И если после расставания с мужчиной можно было надеяться, что вскоре вы встретите новую любовь, то что же делать, если ваши пути разошлись с лучшей подругой? Мы выбрали несколько причин, доказывающих, что потерять подругу намного хуже, чем очередного избранника.

Вы доверяли ей самые сокровенные секреты

Она знала о вас все и даже больше. Даже те вещи, в которых вы никогда бы не признались никому другому. Но она умела хранить ваши секреты и не подумала бы использовать их против вас. Конечно, до того момента, как вашей дружбе пришел конец.

Вы могли не притворяться кем-то другим

Зачем вам было что-то изображать, если рядом с этим человеком вы могли быть самой собой? И она принимала вас такой, какая вы есть. Также, как и вы ее. Со всеми достоинствами и недостатками. Поэтому будет нелегко осознать, что теперь все изменилось.

Вы занимали важное место в жизни друг друга

Вы вместе росли или общались в течение длительного периода времени, но у вас было ощущение, что вы знакомы всю жизнь и знаете друг о друге действительно все. Вам были рады в ее доме, также, как и ей в вашем. Вы часто посещали семейные праздники друг друга и знали обо всех дальних родственниках. И теперь вам придется лишиться какой-то важной части своей жизни. Это действительно непросто.

Вы не ожидали, что дружба закончится

Расставание с подругой — всегда неожиданность. Психологи утверждают, что многие люди воспринимают это как предательство. Еще бы. Ведь, например, когда вы начинаете встречаться с мужчиной, вы иногда думаете о том, а что будет, если (или, когда) ваши пути разойдутся. Но с близкой подругой, с которой вы, возможно, делили еще игрушки в детском саду, а затем сидели за одной партой, вы никогда не задумываетесь, что будет, если вы вдруг перестанете общаться. Поэтому чувствуете себя более незащищенной и неподготовленной к такой ситуации. Не знаете, как реагировать и, главное, как строить свою жизнь дальше.

Вас теперь некому утешить

Если вы расставались с мужчиной, вы всегда знали, что подруга поддержит и утешит вас. И вам не надо было даже подбирать слова, она все понимала с полуслова и всегда знала, как вас успокоить. А что теперь? Вы тоже по сути расстались с близким человеком, но теперь вас некому поддержать. Осталась лишь растерянность и обида.
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