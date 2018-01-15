Почему вы не любите свою работу

На улице ноябрь, световой день становится короче, и вставать на работу утром всё сложнее. И если посмотреть на среднестатистического пассажира московского метро, то понимаешь, что не ты один столкнулся с этой проблемой. Хотя было ли когда-нибудь иначе? И речь ведь не о метро и даже не о количестве солнечного света, просто в какой-то момент работа, которая раньше вдохновляла или была просто нейтральной деятельностью, вдруг стала чуть ли не наказанием.

Часто это является следствием так называемого эмоционального или профессионального выгорания. В основе подобного болезненного состояния лежит постоянная физическая и эмоциональная усталость, которая сродни депрессии. Чаще всего оно возникает на фоне продолжительного стресса, вызванного интенсивным взаимодействием с людьми в процессе работы. Именно поэтому эмоциональному выгоранию чаще подвержены представители «помогающих профессий» (психологи, учителя, социальные и медицинские работники…). В группу риска также входит любая деятельность, подразумевающая активное социальное общение.

Статистика по эмоциональному выгоранию, к сожалению, неутешительна. Так, масштабный опрос, проведенный в США в начале 2017 года, показал, что около 62% работающих граждан часто чувствуют себя опустошенными и лишенными сил. Схожая ситуация и в других развитых странах.

Одна из первых и главных исследовательниц эмоционального выгорания, Кристина Маслач, определяет этот феномен как особое состояние, при котором человек эмоционально и физически истощен, склонен к дегуманизации своего окружения и потери эмпатии, а также испытывает трудности с позитивным восприятием себя и оценкой собственной профессиональной деятельности. Кроме психологических есть еще и физиологические проявления: нарушение сна, потеря аппетита, ослабление иммунной системы и сбои работы других систем организма.

Профессиональное выгорание часто маскируется под отсутствие мотивации в деятельности или просто усталость, однако есть несколько существенных отличий. Выгорание является комплексной проблемой. Оно не возникает одномоментно, а имеет накопительный эффект. На первых порах человек, наоборот, даже может испытывать небывалый прилив сил и энтузиазм, однако с течением времени ресурсы организма кончаются и вот кажется, что последний раз бодрым ты был в какой-то далекой параллельной реальности. Это объясняется ограниченной пропускной способностью нашей нервной системы. Мы не можем общаться, концентрировать свое внимание или использовать когнитивные способности больше какого-то определенного времени. Для каждого этот временной отрезок может быть разным. Кстати, знание собственных лимитов может служить отличным предохранителем для выгорания.

К слову, монотонная и нелюбимая работа в несколько раз повышает вероятность эмоционального истощения. Это понятно на интуитивном уровне, и есть много исследований подтверждающих этот факт. Если взять психологов, например, то практик, работающий не в своей психотерапевтической области, перегорает быстрее, чем соответственно тот, кто в более узкой области чувствует себя на своем месте.

Итак, человек занимается любимым делом, кажется, что всё хорошо. Однако есть стресс, и это константа. А чего нет? Смены обстановки и выстроенного отдыха. Идеальное начало для зарождения профессионального выгорания.

Психологи Герберт Фрейденбергер и Гейл Норт выделяют 12 фаз, которые проходит человек, ступивший на эту тропу:

Стремление доказать, что ты чего-то стоишь. Яро демонстрировать это окружающим. Быть тем, кто с радостью принимает дополнительную ответственность и пытается быть лучшим, соревнуется с коллегами.

Стремление полностью выкладываться на работе, что не предусматривает возможность переключиться на что-то еще.

Пренебрежение к своим основным потребностям: грубое нарушение режима сна и питания, сокращение социальных контактов.

Замещение конфликта: проблемы отвергаются, может присутствовать чувство угрозы, паники и нервозность.

Переоценка ценностей: друзья, семья, увлечения отходят на второй план, а единственным фокусом становится работа.

Неправильное понимание причины проблем. Их источник видится в нехватке времени для работы, а не в том, что произошли коренные изменения в жизни.

К этой фазе обычно сильно сокращаются или почти перестают существовать разные формы социальной жизни. Человек снимает стресс, употребляя алкоголь или другие вещества.

Поведенческие изменения, которые становятся заметны окружающим. Часто на этой фазе родственники выражают большую озабоченность состоянием близкого им человека.

Деперсонализация. Теряется ценность собственной персоны и окружающих людей.

Внутренняя пустота. Преодоление этого ощущения с помощью специфической активности, например, переедания, секса, употребления алкоголя или стимулирующих препаратов.

Депрессия. Появляется неуверенность и чувство потерянности, человек ощущает себя измученным, будущее кажется мрачным и темным.

Финальная фаза — собственно синдром выгорания. Вплоть до полного психического и физического коллапса, когда может потребоваться срочная медицинская помощь.

Если говорить о способах борьбы с феноменом эмоционального выгорания, то, к сожалению, в отличие от простуды какие-то краткосрочные меры здесь не помогут, так как требуется качественное восполнение растраченных ресурсов организма. Однако уже какие-то маленькие шаги, например, по планированию отдыха, распределению нагрузки и ответственности за рабочий процесс могут стать хорошим подспорьем. Важно, что взятая вовремя пауза или анализ стрессового состояния позволяют, как минимум, не усугублять положение. Говорят, признание проблемы есть уже половина ее решения.