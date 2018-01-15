Ошибки, которые мешают найти работу

Рассылаете резюме и ходите на собеседования, а результата ноль? Возможно, вы совершаете одну из типичных ошибок соискателей. О самых распространенных из них нам рассказала Екатерина Стародубцева, директор и совладелица рекрутингового агентства HURMA Recruitment.

Все мы сталкивались с поиском работы, и не всегда нас ждал успех с первых шагов. Каждому когда-либо отказывали. Конечно, отказ рекрутера в желанной позиции — это всегда серьезный удар по самолюбию. Но еще не повод опускать руки и прекращать поиски. Но, прежде чем отправляться на очередное собеседование, стоит проанализировать прошлый опыт и понять причину отказа.

К сожалению, очень многие рекрутеры, отказывая тому или иному кандидату, предпочитают не называть конкретных причин, по которым он не подходит на место. Зачастую это связано с тем, что рекрутер такой же человек, как и все мы, и ему просто некомфортно сообщать негативную информацию человеку. Но тем не менее даже если от HR, проводившего собеседование, получить обратную связь не удалось, можно самостоятельно проанализировать прошедшую встречу и выявить допущенные ошибки. Ваша страница в социальной сети не соответствует желаемой должности

Начнем издалека и рассмотрим первую причину отказа, которая может появиться еще на этапе отбора по резюме. Сегодня практически все работодатели просят добавлять в CV ссылку на социальные сети, и, конечно же, перед приглашением на собеседование рекрутеры просматривают профили потенциальных кандидатов. Это дает возможность узнать о вас большое количество информации, ведь страница в соцсети отражает вкусы и образ жизни соискателя, которые могут быть полной противоположностью ценностям компании. Именно это несовпадение может стать вполне весомой причиной отказа.

Настоятельно рекомендую проанализировать свои профили и попробовать представить, что его просматривают рекрутеры, а также сопоставить свой профиль с компанией, на место в которой ты претендуешь. Вы опоздали на собеседование

Спланируйте свое время заранее: это первое, на что будут обращать внимание.

Пришла за 15 минут до встречи — читайте «пришла вовремя», пришла вовремя — «опоздала», опоздала на 15 минут — «опоздала на грани неприличия».

Я никогда не буду беседовать с кандидатом, который опоздал на собеседование — считайте, он уже испортил первое впечатление. Конечно, если он мне не позвонил и не предупредил заранее. Вы ничего не знаете о компании и вакансии

Заранее посмотрите информацию о компании, ее ценностях и дресс-коде. Если вы придете в костюме в агентство с демократичной атмосферой, то будете выглядеть странно, и, вполне возможно, рекрутер посчитает, что вы не соответствуете корпоративной культуре. Наниматель хочет быть уверен в том, что у вас достаточно сильная мотивация. Если вы продемонстрируете знание истории компании, ее культуры и целей, вы докажете, что действительно желаете стать частью коллектива. Так что готовьиесь к встрече заранее! Вы ругаете бывших начальников

Попробуйте представить себя на месте руководителя, который вас сейчас принимает на работу. Вы с открытой душой рассказываете, как вас заставляли перерабатывать, какие начальники были идиоты и какой вы прекрасный сотрудник. Какое решение примет руководитель? Правильно, он решит, что это ваша естественная модель поведения, и она далека от позитивной. Вы забываете рассказать о себе

Ваша задача во время собеседования — рассказать, чем занимались именно вы, как себя проявили, за что отвечали и так далее. Довольно часто кандидаты забывают об этом и рассказывают рекрутеру о своих коллегах, начальниках и командной работе, все время используя местоимение «мы», тем самым ставя в пример коллективный опыт. Постарайтесь обозначить личные достижения, подчеркнуть именно свои функции и навыки.

Иными словами, правильно будет рассказать не о вкладе команды в дело и в его завершение, а о том, что вы сделали во время работы над проектом. Это разные вещи, и вы должны их различать, чтобы рекрутер понимал именно ваши возможности и функционал, который вы готовы выполнять. Вы слишком рано поднимаете вопрос о зарплате

Вопрос о компенсации всегда непростой, и нужно уметь правильно его обсуждать. Чаще всего кандидаты совершают непростительную ошибку, когда начинают встречу с потенциальным работодателем, сразу называя цифру. Человек, который достиг успеха, сначала презентует себя, рассказывает о компании, узнает, насколько ему интересен проект. Лучше всего дождаться, когда вас спросят о желаемой зарплате. Так вы подчеркнете, что ищете не просто работу за деньги, а работу по любви!