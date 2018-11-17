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Тест: есть ли у вас шанс разбогатеть?
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Тест: есть ли у вас шанс разбогатеть? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Каждый мечтает дорого и красиво одеваться, иметь в карманах лучшие гаджеты, позволять себе отдых минимум два раза в год и обеспечивать свою семью не только необходимым, но и всем, что только можно пожелать. Но, увы, не каждый может себе это позволить.
Одни считают, что разбогатеть можно только с помощью упорного труда, посвящая всю свою жизнь зарабатыванию денег.
Другие, напротив, верят в то, что деньги можно привлечь различными необычными способами. В ход идут даже основы фэн-шуй и странные обряды.
Существует также огромное количество суеверий, связанных с получением прибыли. Вы знали, что зарабатывать деньги нужно на растущей луне, а складывая купюры в кошелек, одну обязательно класть "лицом" к себе? Приметы также говорят, что старый и потрепанный кошелек мешает обогащению, но новый можно покупать тоже только на растущей луне.
Брать деньги нужно левой рукой, а отдавать — правой.
И это лишь малая часть ритуалов, эффективность которых крайне сомнительна.
Чаще всего разбогатеть людям мешает легкомысленное отношение к заработанному и отсутствие элементарной финансовой грамотности.
Предлагаем ответить на вопросы этого теста и проверить, насколько высоки ваши шансы разбогатеть.
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