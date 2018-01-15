Чем мужчин привлекают взрослые женщины

Раньше у типичного 65-летнего мужчины была, по крайней мере, одна серьезная проблема со здоровьем. Если он женат на 60-летней женщине, он женат на ком-то, кто в среднем физиологически на десять лет моложе и, следовательно, более здоров и энергичен, физически и умственно. Женщины живут на пять лет дольше, чем мужчины, а мужчины умирают раньше. Текущие исследования BBC свидетельствуют о том, что это вызвано физиологией, а не образом жизни. Итак, если посчитать, то человек, выбирающий женщину старше себя на пять лет, женится на человеке с таким же физиологическим уровнем.

Многих мужчин привлекают женщины моложе. В основном это связано с физической привлекательностью женщины, хотя некоторые ценят молодых спутниц за то, что они смотрят на них как на более взрослых, целеустремленных людей и, следственно, больше к ним прислушиваются. В противовес этому, существуют и другой тип мужчин, которые выбирают себе женщину старшего возраста. Классический пример такого брака — нынешний президент Франции Эмануэль Макрон , жена которого была его учительницей в школе. Что же привлекает мужчин в женщинах, которые порядком старше их? Мы поговорили с психологом о главным мотивациях таких мужчин.

Сексуальная совместимость. Альфред Кинси писал в своей работе по сексуальности о том, что половые гормоны у мужчин достигают пика в восемнадцать лет, а у женщин — в начале тридцати. Конечно, существует гораздо больше факторов, чем просто сексуальная привлекательность, но факт остается фактом — многие мужчины теряют свою невинность с женщинами старше их возраста.

Мудрость. С возрастом у человека появляется (должна) житейская мудрость: с женщинами постарше легче найти общий язык, они редко устраивают истерики из-за мелочей. Жениться на женщине старше — это и есть жениться на более зрелом человеке.

Осознанное воспитание детей. Воспитание гораздо труднее и напряженнее, чем многие думают. Это требует большого понимания и невозмутимости. С женой старше сохранять спокойствие и совместно решать проблемы с вашим ребенком будет намного проще. Сегодня, благодаря пренатальным исследованиям, у большинства женщин появилась возможность родить здорового ребенка даже в 40 лет. Так что возраст в детородности женщины уже совершенно не играет роли.

Семейный доход. Женщины старше тридцати лет более состоятельные, чем в двадцать. Таким образом, женитьба только увеличивает шансы, что женщина будет вносить больше денег в семейный бюджет. Некоторые мужчины женятся на женщинах — владелицах крупных компаний, чтобы не только получать советы по карьере, но и, возможно, чтобы жена помогала продвигаться по карьерной лестнице.

«Но люди будут думать плохо обо мне»

Должны ли на самом деле мужчины задумываться о таких вещах, как возраст? Самым важным в выборе жены, конечно же, является совместимость: сексуальная, межличностная, в ценностях. Если вы добро относитесь друг к другу и, конечно же, любите друг друга, тогда вы чувствуете себя прекрасно, просто находясь в комнате с этим человеком.