Тест: насколько вы зависимы от мнения окружающих?

Обычно люди стремятся к избавлению от любых зависимостей, ведь каждые из них так или иначе в чем-то сковывают нас и не позволяют чувствовать себя абсолютно свободными и раскрепощенными.

Но есть одна вещь, которую особенно сложно побороть — это наша зависимость от мнения окружающих. Вы можете удивиться, но этому есть вполне научное объяснение. Дело в гормоне серотонине, который создает у человека чувство признания и уважения со стороны окружающих, именно он ответственен за чувство социальной значимости у каждого конкретного человека.

Серотонин мотивирует на то, чтобы заслуживать уважение себе подобных. Эволюционно он появился у млекопитающих для того, чтобы расширить брачные возможности и возможности защиты своего потомства, и тем самым повысить шансы на продолжение рода.

Так что если вас волнует, что о вас думает каждый встречный, знайте: в этом виноваты не вы, а ваши далекие предки.