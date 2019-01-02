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Тест: насколько вы зависимы от мнения окружающих? 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Обычно люди стремятся к избавлению от любых зависимостей, ведь каждые из них так или иначе в чем-то сковывают нас и не позволяют чувствовать себя абсолютно свободными и раскрепощенными.
Но есть одна вещь, которую особенно сложно побороть — это наша зависимость от мнения окружающих. Вы можете удивиться, но этому есть вполне научное объяснение. Дело в гормоне серотонине, который создает у человека чувство признания и уважения со стороны окружающих, именно он ответственен за чувство социальной значимости у каждого конкретного человека.
Серотонин мотивирует на то, чтобы заслуживать уважение себе подобных. Эволюционно он появился у млекопитающих для того, чтобы расширить брачные возможности и возможности защиты своего потомства, и тем самым повысить шансы на продолжение рода.
Так что если вас волнует, что о вас думает каждый встречный, знайте: в этом виноваты не вы, а ваши далекие предки.
Психология , Тесты
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