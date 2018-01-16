Тест: зависимы ли вы от мнения окружающих?

Обычно люди стремятся к избавлению от любых зависимостей, ведь каждые из них так или иначе в чем-то сковывают нас и не позволяют чувствовать себя абсолютно свободными и раскрепощенными.