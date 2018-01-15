Как обеспечить свою безопасность на свидании

Что, если он совсем не такой, как вы ожидали? Что, если он маньяк? Первая встреча с незнакомым человеком всегда тревожна и волнительна. Нет ничего ужаснее, если страх оправдывается, и парень действительно оказывается подозрительным — от его взгляда пробивает дрожь. У вас должна быть возможность уберечься от опасности, если что-то пойдет не так. Вот несколько советов, благодаря которым можно обезопасить себя. Не называй свое полное имя

Настоятельно рекомендую использовать отдельный аккаунт на сайте знакомств, чтобы поклонники не могли найти вас в других социальных сетях. В век нейросетей, конечно, сложно остаться неузнанной, если делишься своими фотографиями, но все же какую-то часть назойливых парней это может остановить. Слишком много личных данных — возможность и записать на вас кредит, и даже проявить ненужный интерес к вашей работе. Например, если вы видеоблогер, парень может попросить упомянуть его в новом ролике, а если вы сотрудница полиции — восстановить права. Встречайтесь в заведении в другом районе

Да, хотелось бы далеко не ехать ради встречи с человеком из приложения. Но что делать, если ваш новый парень при встрече окажется неприятным и навязчивым человеком? Вы же не хотите потерять свой любимый бар по соседству, если он будет ходить туда постоянно, и вы будете пересекаться? Предложите посетить то место, где вы еще не были. Заодно получите новые хорошие впечатления. Обязательно скажите кому-нибудь, куда пошли

Напишите своей лучшей подруге сообщение о том, что будете в конкретном месте в пятницу вечером. Старый способ перестраховки, но по-прежнему очень действенный. Не забудьте договориться о «кодовом слове» для созвона, если нужно будет вызвать подмогу. Приготовьте оправдание заранее

Если вы вдруг скажете, что у вас заболел живот, что вам нужно немедленно идти домой работать, то это будет выглядеть подозрительно. Спланируйте звонок от друга, которому срочно нужна помощь. Если ваши друзья тоже пользуются приложением для знакомств, наверняка у них есть несколько неплохих идей. Берите с собой определенную сумму денег

Вы бы точно не хотели попасть в ситуацию, когда официант приносит вам счет, и оказывается, что мужчина либо забыл кошелек дома, либо намеренно предлагает разделить стоимость, а у вас всего 200 рублей в кармане, и те на такси. Берите с собой немного денег, чтобы у грабителей не возникал соблазн, не используйте кредитную карту и заказывайте столько еды, сколько действительно можете в случае чего оплатить сами, и ни кусочком больше. Не позволяйте провожать себя до дома

В российских переулках все еще страшно ходить ночью, и порой кажется вполне естественным желание попросить проводить до дома. Если не хотите, чтобы парень, которого вы встретили несколько часов назад, узнал ваше место жительства и попытался попасть к вам в квартиру, то заранее продумайте, как будешь добираться до дома. Не доверяйте с первой встречи

Все это делают: если он производит хорошее первое впечатление, то вам уже в голову лезут мысли о том, сколько всего можно сделать вместе в вашем общем будущем. Не обманывайтесь. Высока вероятность и того, что он довольно странный человек. Как бы смешно он себя ни вел, в незнакомцах может быть полно подводных камней. Не чувствуйте себя виноватой за то, что решили перестраховаться

Это абсолютно нормально — уходить со свидания только потому, что вам не нравится его рост и борода. Если чувствуете себя обязанной и остаетесь на часик просто ради того, что вам кажется невежливым вот так его бросать, — вы делаете только хуже. И вполне нормально сообщать окружающим, что вы чувствуете себя не в безопасности.

Некоторые бары за границей начали вешать таблички в женских туалетах о существовании коктейля «Ангельский удар». На самом деле это кодовая фраза, сигнализирующая о том, что посетительнице требуется помощь. Если просите чистый, то бармен проводит вас до машины. Если со льдом — значит, бармен вызовет для вас такси и посадит в него. А если с лаймом, то позвонит в полицию. Надеемся, эту идею подхватят и в нашей стране.