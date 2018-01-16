До блеска: главные проблемы перфекционистов

Быть всегда идеальным, конечно, можно, но это очень утомительно. Перфекционисты стараются все держать под контролем, и со временем это превращается в тяжелую ношу, способную отравить жизнь. Разбираемся, с какими трудностями сталкиваются такие люди и чем грозит постоянное желание выглядеть и выполнять все на сто процентов. Если случаются промахи, то о них не забывают

Это обычные люди могут совершить ошибку, проанализировать ее и в следующий раз сделать все, чтобы грамотно исполнить задуманное. А перфекционисты так не могут. Например, они до сих пор помнят, как напортачили когда-то в детстве и никогда не простят себе этот ужасный промах. Постоянно расстраиваются, что могли сделать и лучше

Даже если результат получился такой, какой они ожидали, они все равно расстраиваются, потому что могли бы сделать еще лучше. Превзойти самих себя и получить одобрение окружающих. И так каждый раз. Часто чувствуют себя ленивыми

Это смешно, но перфекционисты, которые упорно добиваются своей цели, зачастую чувствуют себя слишком ленивыми. Другими словами, они готовы целый день потратить на то, чтобы довести что-то до идеала, хотя, если бы не тратили столько времени на одну деталь, могли бы сделать гораздо больше. К тому же, они совершенно не умеют переключаться и отдыхать. Они постоянно думают о том, как бы усовершенствовать и без того великолепный результат. Анализируют, почему не получилось сегодня и как это сделать завтра

Они не думают о том, что в принципе выполнили все шаги, чтобы добиться конечной цели, но что-то вышло из-под их контроля. Перфекционисты будут долго разбираться, почему они не получили то, к чему стремились и как сделать так, чтобы завтра результат превзошел все их ожидания. И они не отступят, пока не добьются своего. Раздражаются из-за мелочей

Если то, что они себе запланировали не соответствует тому, что есть в идеальной жизни, они начинают раздражаться и будут искать свой идеал снова и снова, пока не найдут. Касается ли это определенного цвета в одежде или идеально организованного отдыха — не важно. Все должно быть совершенно, как на красивой картинке в глянцевом журнале. Каждый раз придумывают вдвое больше занятий

Выполнив одно задание, перфекционист тут же ставит себе новую планку и обычно все заканчивается тем, что он нагружает себя всевозможными занятиями и не отступит, пока не исполнит все. Надо признать, что это достаточно утомительно. Живут под девизом «Или идеально, или никак»

Они не понимают (и не принимают) полумеры и если другие могут довольствоваться тем, что «и так хорошо», то перфикционист лучше откажется что-то сделать, если заранее знает, что до высшей панки ему не дотянуть. Но обычно это редко бывает, эти люди берутся за самые сложные дела и действительно выполняют все качественно и в срок. Пусть даже в ущерб себе или своему здоровью. Они просто не умеют иначе и это их трагедия. Очень требовательны

Такие люди обычно очень требовательны и в первую очередь к самим себе. Они действительно стараются все делать четко, быстро и идеально и того же самого требуют от других. Вариант, пообещать что-то такому человеку и попытаться отложить это на завтра, не пройдет. Перфекционисты не отстанут от вас, пока вы не исполните все в лучшем виде.