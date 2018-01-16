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Психологи рассказали, когда лучше убирать новогодние елки
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Психологи рассказали, когда лучше убирать новогодние елки 

РИА Новости 16 января 2018
Фото: © OBI
Психологи советуют убирать елки в первый рабочий день после праздников, чтобы настроиться на рабочий лад или, по традиции, сразу после Старого Нового года.
Кандидат психологических наук Ольга Махоновская рекомендует убрать елку в первый рабочий день после окончания новогодних каникул, чтобы легче войти в рабочий режим.
"Для взрослых для того, чтобы настроиться на рабочий лад — в первый рабочий день. Для школьников — сразу после окончания каникул. Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну", — рассказала Махоновская РИА Новости.
Также, по мнению экспертов, несмотря на то, что календарь уже ознаменовал рабочие будни, не лишним будет и вспомнить традиции, которые были привиты в детстве, когда новогоднее дерево убирали лишь после Старого Нового года. По мнению психолога-консультанта Психологического центра на Волхонке Ильи Шабшина, лучше не менять ничего радикально и придерживаться устоев, которые сформировались у человека с детского возраста.
"Фокус в том, что рубеж формируется еще в детском возрасте, когда к каждому ребенку приходит Дед Мороз. Эти истории уходят глубоко в детство, поэтому лучше…, если ничего в жизни не препятствует этому радикально… просто поддерживать те традиции" — посоветовал Шабшин.
При этом, как сообщила ранее РИА Новости пресс-служба столичной службы департамента СМИ и рекламы, новогоднее оформление останется на городских улицах до конца зимы. Разбор искусственных деревьев завершится до 18 января, а новогодние конструкции и праздничную подсветку начнут убирать только в последний день февраля.
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