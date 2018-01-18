Почему сильные женщины выбирают слабых мужчин

Ольга Самойлова, психолог

Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться с понятиями: кто такая психологически сильная женщина и кто такой психологически слабый мужчина?

Психологически сильная женщина, в современном понятии, это женщина-лидер, уверенная, настойчивая, не боящаяся трудностей, любящая командовать и вести за собой.

Психологически слабый мужчина — это психологически незрелый, ведомый, не желающий отстаивать свое мнение, менее опытный и менее деятельный мужчина. Таких мужчин ряд экспертов называют еще инфантильными. Откуда берутся сильные женщины и слабые мужчины?

Вернемся на 70–80 лет назад. Довоенное и послевоенное время научило женщин бережно относиться к представителям сильного пола. Большое количество мужчин погибло в репрессиях и в Великой Отечественной войне. После этого мужчины стали на вес золота, а женщины взяли на себя большую часть домашних дел, в том числе и мужских. Некоторые семьи вообще остались без кормильца. И женщины, стиснув зубы, брались за любую физически тяжелую работу, становясь сильнее не столько физически, сколько морально. А если в семье рождался мальчик, единственный мужчина в семье, его баловали, опекали, старались сильно не загружать работой.

Также есть версия, что виной всему технологический прогресс, благодаря чему наш быт намного улучшился. Уже далеко не всем требуется колоть дрова, ведрами таскать воду, пахать — словом, зарабатывать себе на жизнь только физическим трудом. Все мужские дела по дому, которые остались, в принципе, может сделать и женщина. А значит, со всеми делами женщины (кроме зачатия, но и оно сейчас может осуществляться на коммерческой основе) могут справиться и без мужчины. И вот ряд таких женщин называют себя сильными.

Сильным женщинам бывает порой трудно найти мужчин, потому что: мужчины не видят таких женщин из-за «мужских доспехов», им трудно разглядеть в них женское начало: «Ходит тут такая, уверенная в себе, говорит властным голосом, только пугает».

наше российское общество пока еще придерживается ценностей патриархата, где женщине по умолчанию предписывается роль хранительницы домашнего очага, которой следует уступать мужчине, выделять большее количество времени на дом и семью. «Успеет ли такая женщина сделать все? Или будем постоянно мериться силой и ссориться? Уж лучше я поищу покорную, домашнюю», — думает сильный мужчина.

мужчины опасаются женщин, которые умеют все, поскольку хотят быть своим спутницам нужными. У таких женщин и любимая фраза потом появляется: «Я сама». В дальнейшем они становятся успешными руководителями больших и малых коллективов, неплохо зарабатывают, в одиночку растят детей и не жалуются на трудности.

Это все понятно. А все же почему сильные женщины выбирают себе слабых, психологически незрелых мужчин? Контраст

Даже самым сильным женщинам постоянно нужно подкрепление своей самооценки и также веры в свои силы. Поэтому они и ищут себе партнера с определенными качествами — менее умного, менее опытного, менее деятельного, созависимого, легко подчиняющегося, спокойного (или быстро успокаивающегося), подавляемого. На фоне этих качеств партнера качества сильной личности выгодно подчеркиваются. Тяжелое детство

Существует множество семей, где мама растит детей сама. Девочки в такой семье рано становятся ответственными — они решают бытовые вопросы, готовят, убирают, постоянно смотрят на маму, которая за мать и отца. В их практичных умненьких головках не создается файл с информацией о том, что мужчины могут приносить пользу, что им можно доверять. А потому, вырастая, в своих семьях они контролируют все и вся: кто что делал, кто что ел, сами принимают решения, подавляют инициативу как мужа, так и остальных домочадцев, плюс внушают им: «Вы без меня не сможете. Только я знаю, как надо». Насилие со стороны отца

Если отец постоянно издевается, запугивает свою дочь, у девочки формируется недоверие ко всем мужчинам. И если даже она найдет «того любимого и единственного», бедняга всегда будет «под прицелом» — мало ли что? И чтобы все держать под максимальным контролем, такая «сильная» женщина утвердит свои правила взаимоотношений (например, «два раза в неделю проверяю твой телефон, личную переписку — и только пикни»). Психологическая игра «треугольник Карпмана»

спасительница: «Я помогу тебе помыть голову / бросить пить. Я решу за тебя все проблемы»;

потом она играет роль преследовательницы: «Ты не ценишь моей помощи! Тебе наплевать на меня!»;

потом играет роль жертвы: «Я устала тебе помогать. Никто не меня не любит. Никому я не нужна»;

после роли жертвы у сильной женщины идет период психологического восстановления и выхода из депрессии (например, у моей знакомой этот период сопровождается тяжелым физическим трудом);

после этого она вновь берется за спасение мужчины, помогает ему, пока тот, лежа на диване, «ищет» себя, пьет по вечерам, встречается с сомнительными личностями. Таким образом треугольник Карпмана начинает новый круг постоянного вращения, затягивая всю семью в пожизненный невроз. Желание найти смысл жизни Сильная личность в общении с инфантильным, психологически незрелым мужчиной поочередно играет три роли:

Некоторым женщинам очень уж нравятся инфантильные, слабые мужчины, так как забота о них, как о детях, наполняет их жизнь смыслом. Работа, деятельность, бесконечная опека помогают им увидеть в себе ценность и значимость. Если такой мужчина выходит из отношений, женщина окунается в чувство бессмысленности жизни. Бегство от одиночества

«Неохота быть одной», — говорила мне одна подруга, чуть ли ни в панике ища себе пару. Выбирая непрактичного и слабого мужчину, женщина убегает от одиночества, надеясь, что тот всегда будет рядом. Интересный факт: сильный и психологически зрелый мужчина сбежит от такой женщины или деградирует до нужного ей инфантилизма. А положительное что-то есть?

Реализация усиленного материнского инстинкта. Если в семье нет детей или у женщины очень уж сильный материнский инстинкт, она не видит ничего зазорного в том, что ее безвольный и слабый мужчина ведет себя как ребенок, которого нянчит «мамочка». Конечно, многие женщины находят в слабых инфантильных мужчинах утешение для души. И, что интересно, многие такие союзы крепко держатся на плаву. Давайте узнаем плюсы этих союзов: