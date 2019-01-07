Тест: знакомы ли вам эти вещи

Феминизм — это история не только про равные права у мужчин и женщин. Равные права должны в идеале уравновешиваться и равными обязанностями.

Женщины отстояли свое право голосовать на выборах и носить брюки; каждый год расширяется список женских профессий, никто не станет оспаривать ваше право самой оплатить за себя счет в ресторане.

Но есть моменты, когда мы упорно отстаиваем свое право побыть настоящей девочкой.

Например, вы когда-нибудь забивали самостоятельно гвоздь или срезали болт? Если да, то вам не составит труда правильно ответить на вопросы теста.