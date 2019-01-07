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Тест: знакомы ли вам эти вещи 

Рамблер 19 часов назад
Фото: depositphotos.com
Феминизм — это история не только про равные права у мужчин и женщин. Равные права должны в идеале уравновешиваться и равными обязанностями.
Женщины отстояли свое право голосовать на выборах и носить брюки; каждый год расширяется список женских профессий, никто не станет оспаривать ваше право самой оплатить за себя счет в ресторане.
Но есть моменты, когда мы упорно отстаиваем свое право побыть настоящей девочкой.
Например, вы когда-нибудь забивали самостоятельно гвоздь или срезали болт? Если да, то вам не составит труда правильно ответить на вопросы теста.
А вот если вы считаете, что между пассатижами и плоскогубцами разницы нет, то тест расскажет вам много интересного.
Психология , Тесты
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