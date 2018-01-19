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Названы причины отношений с «женатиками»
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Названы причины отношений с «женатиками» 

МедикФорум 19 января 2018
Фото: МедикФорум
Отношения женщины с женатым мужчиной — отнюдь не редкость для России. Что же подталкивает прекрасный пол к связи с «женатиками»? В причинах этого феномена попыталась разобраться писатель и психолог Ольга Романив.
В интервью порталу WomanHit.ru психолог рассказала о том, что может стать причиной отношений с женатым мужчиной, — помимо исключительно меркантильного интереса, лежащего на поверхности и понятного всем. Ольга Романив заявила: ведущей причиной подобных отношений становится поиск женщины идеальной модели любви. Если женщине кажется, что она встретила мужчину мечты, то бросить его только потому, что он женат, она не сможет, констатировала специалист.
Соглашаясь терпеть роль любовницы, пусть даже дискомфортную, женщина может терпеть очень долго, пояснила психолог. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что женщины генетически более выносливы, терпеливы и легче переносят боль.
Возникшие отношения с женатым мужчиной, сказала Романив, говорят об отсутствии внутренней свободы и комплексе жертвы. Женщина с таким комплексом считает, что для получения счастья надо чем-то поступаться и жертвовать. Она готова пожертвовать своей гордостью и репутацией, полагая, что полученные от таких отношений дивиденды все покроют, — например, однажды мужчина на ней все-таки женится.
По словам психолога, подобная тактика себя не оправдывает в большинстве случаев. «Женщина пытается заслужить своими „жертвами“ хорошее к себе отношение — любовь, внимание, желание на ней жениться. Но, по статистике, не более пяти процентов мужчин оставляют жен ради любовниц. Общие дети с любовницей, если даже до этого дойдет, всегда будут для мужчины на втором плане, как и их мать», — добавила Романив.
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