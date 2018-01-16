7 способов быть счастливой каждый день

Есть горы рекомендаций, как стать счастливей. А что делать, если выполнять их совершенно некогда? Коуч-тренер или психолог скажет, что это отговорки, и для себя время всегда найдется. Я скажу, что работаю с 9 до 6, потом еще нужно в зал, затем — купить что-нибудь к ужину, а в выходные у меня уборка, визит к родственникам и встреча с подругами. Если фраза «Как-нибудь не сегодня» — это и твой девиз тоже, давай вместе учиться получать радость от повседневной рутины. Психологи, да и ученые тоже, рекомендуют заниматься медитацией и практиковать осознанность. Чтобы развить это качество, тебе не нужно жертвовать временем, деньгами и вообще прилагать какие-то серьезные усилия.

Вот несколько способов наслаждаться повседневными делами. 1. Собираясь утром на работу

Иногда весь день зависит от того, как ты проведешь утро. Позаботься о том, что ты будешь делать после пробуждения, с вечера: продумай, что наденешь на работу, чем будешь завтракать, вспомни, где что лежит. Кажется, что это задание для законченных педантов, но попробуй. Ты поймешь, насколько приятно наслаждаться утренним ритуалом, а не проводить его в спешке. Стоя под душем, сосредоточься на ощущении воды на коже, а не на том, как проведешь следующий вторник, или что ты ответила тому парню пять лет назад. За завтраком старайся чувствовать вкус еды, наслаждаться им. Несколько спокойных утренних минут настроят тебя на предстоящий день и приведут в гармонию. 2. По пути на работу

Если добираешься до работы на общественном транспорте, трудно сохранить приподнятое настроение. Но ведь это происходит каждый день! Просто пойми, что нервничая из-за тетки, которая неловко задела тебя локтем, ты лишь поддерживаешь свою ненависть ко всему живому.

Воздержись от чтения новостей в соцсетях в дороге. Лучше отвлекись книгой или музыкой. Обращай внимание на других пассажиров, уступи место или пропусти в другую часть салона. Человек, который нахамил тебе в автобусе, явно не собирается менять свое поведение. Так не дай ему испортить свой день. 3. В офисе

Быть внимательной на работе все время довольно сложно. Стресс возникает не только от выполнения повседневных задач, но и от ощущения, что ты прикована к своему столу. Эксперт по развитию осознанности Патрик Гронеман рекомендует практиковать дыхание и ходьбу. Хотя бы пару минут в час выдели на то, чтобы повертеться по сторонам и потянуть мышцы тела. Посмотри в окно или на дальнюю стену, чтобы расслабить глаза и дать им отдохнуть от компьютера. Потрать немного времени, чтобы перекинуться парой слов с коллегами. По словам Гронемана, хороший психологический климат в коллективе действительно помогает снять стресс. 4. В магазине

Поход в магазин после рабочего дня — отдельный сорт пыток. Медленные неповоротливые люди с тележками, поиск нужных товаров, которые услужливые консультанты все время меняют местами, чтобы сделать твой шопинг еще увлекательней. Упорядочить процесс совершения покупок и минимизировать психологические потери помогут всего два правила: составляй список и не ходи за продуктами голодной, потому что это делает тебя слабой и рассеянной. 5. За обедом

Обед — это то, чем мы часто жертвуем во время напряженного дня. Как итог — вечером ты съедаешь все, что не приколочено. Патрик Гронеман подчеркивает, что для насыщения важно не только поесть, а по-настоящему почувствовать и оценить вкус еды.

Нужно время, чтобы наслаждаться каждым кусочком, почувствовать вкусы и текстуры,

— отмечает эксперт. Кроме того, не отвлекайся на телевизор, телефон или книгу за едой. Прием пищи — это не только физический, но и психологический процесс. Тебе не понадобится большая порция, чтобы насытиться. Растяни удовольствие, и твой мозг зафиксирует, что организм получил все необходимые питательные вещества и не нуждается в дополнительном десерте. 6. На тренировке

Упражнения — время, когда вы должны сосредоточить внимание исключительно на своем здоровье. Контролируйте свои действия, дышите легко и чувствуйте, как тело получает пользу от нагрузок, Когда приходишь на тренировку с мыслью «Скорей бы это закончилось», даже самое простое упражнение становится стрессом.

— советует Гронеман. 7. За уборкой по дому

Мне сложно расслабиться в грязном или захламленном помещении. Отмывая дом, я привожу в порядок свои мысли.

Уборка — идеальный способ развить осознанность, а поскольку вы организуете свое жизненное пространство, вы организовываете ваш ум тоже,

— говорит Патрик. Небольшой лайфхак: если ты будешь каждый раз класть вещи на свои места и понемногу наводить чистоту, то не придется делать из уборки трудовой подвиг. Первое время тебе может быть неудобно

Когда я случайно мельком вижу красивую полную луну или порхающую бабочку, то спонтанно оказываюсь в настоящем моменте и понимаю, насколько прекрасен мир вокруг. Это помогает чувствовать себя более благодарной за эти простые вещи, что в свою очередь заставляет вести себя гораздо спокойнее, быть счастливее, Когда ты впервые начнешь практиковать осознанность, то можешь почувствовать себя странно. Вероятно, тебе будет неудобно сидеть в тишине и смотреть в окно вместо того, чтобы машинально прокручивать новостную ленту или занимать себя чем-то еще. В конце концов ты привыкнешь и будешь возвращаться к моментам единения с собой, чтобы успокоиться.

— написала Элли Тейлор о своем путешествии по осознанности для Pop Sugar. Чтобы изменить свои привычки, нужно время, главное в развитии осознанности — сам процесс, а не стремление к идеалу. Внимательное отношение к повседневным делам, жизнь внутри момента вместо постоянной гонки помогут уменьшить тревожность, стать спокойнее и благополучнее.