7 способов быть счастливой каждый день 

Есть горы рекомендаций, как стать счастливей. А что делать, если выполнять их совершенно некогда? Коуч-тренер или психолог скажет, что это отговорки, и для себя время всегда найдется. Я скажу, что работаю с 9 до 6, потом еще нужно в зал, затем — купить что-нибудь к ужину, а в выходные у меня уборка, визит к родственникам и встреча с подругами. Если фраза «Как-нибудь не сегодня» — это и твой девиз тоже, давай вместе учиться получать радость от повседневной рутины. Психологи, да и ученые тоже, рекомендуют заниматься медитацией и практиковать осознанность. Чтобы развить это качество, тебе не нужно жертвовать временем, деньгами и вообще прилагать какие-то серьезные усилия.
Вот несколько способов наслаждаться повседневными делами.
1. Собираясь утром на работу
Иногда весь день зависит от того, как ты проведешь утро. Позаботься о том, что ты будешь делать после пробуждения, с вечера: продумай, что наденешь на работу, чем будешь завтракать, вспомни, где что лежит. Кажется, что это задание для законченных педантов, но попробуй. Ты поймешь, насколько приятно наслаждаться утренним ритуалом, а не проводить его в спешке. Стоя под душем, сосредоточься на ощущении воды на коже, а не на том, как проведешь следующий вторник, или что ты ответила тому парню пять лет назад. За завтраком старайся чувствовать вкус еды, наслаждаться им. Несколько спокойных утренних минут настроят тебя на предстоящий день и приведут в гармонию.
2. По пути на работу
Если добираешься до работы на общественном транспорте, трудно сохранить приподнятое настроение. Но ведь это происходит каждый день! Просто пойми, что нервничая из-за тетки, которая неловко задела тебя локтем, ты лишь поддерживаешь свою ненависть ко всему живому.
Воздержись от чтения новостей в соцсетях в дороге. Лучше отвлекись книгой или музыкой. Обращай внимание на других пассажиров, уступи место или пропусти в другую часть салона. Человек, который нахамил тебе в автобусе, явно не собирается менять свое поведение. Так не дай ему испортить свой день.
3. В офисе
Быть внимательной на работе все время довольно сложно. Стресс возникает не только от выполнения повседневных задач, но и от ощущения, что ты прикована к своему столу. Эксперт по развитию осознанности Патрик Гронеман рекомендует практиковать дыхание и ходьбу. Хотя бы пару минут в час выдели на то, чтобы повертеться по сторонам и потянуть мышцы тела. Посмотри в окно или на дальнюю стену, чтобы расслабить глаза и дать им отдохнуть от компьютера. Потрать немного времени, чтобы перекинуться парой слов с коллегами. По словам Гронемана, хороший психологический климат в коллективе действительно помогает снять стресс.
4. В магазине
Поход в магазин после рабочего дня — отдельный сорт пыток. Медленные неповоротливые люди с тележками, поиск нужных товаров, которые услужливые консультанты все время меняют местами, чтобы сделать твой шопинг еще увлекательней. Упорядочить процесс совершения покупок и минимизировать психологические потери помогут всего два правила: составляй список и не ходи за продуктами голодной, потому что это делает тебя слабой и рассеянной.
5. За обедом
Обед — это то, чем мы часто жертвуем во время напряженного дня. Как итог — вечером ты съедаешь все, что не приколочено. Патрик Гронеман подчеркивает, что для насыщения важно не только поесть, а по-настоящему почувствовать и оценить вкус еды.
Нужно время, чтобы наслаждаться каждым кусочком, почувствовать вкусы и текстуры,
— отмечает эксперт. Кроме того, не отвлекайся на телевизор, телефон или книгу за едой. Прием пищи — это не только физический, но и психологический процесс. Тебе не понадобится большая порция, чтобы насытиться. Растяни удовольствие, и твой мозг зафиксирует, что организм получил все необходимые питательные вещества и не нуждается в дополнительном десерте.
6. На тренировке
Когда приходишь на тренировку с мыслью «Скорей бы это закончилось», даже самое простое упражнение становится стрессом.
Упражнения — время, когда вы должны сосредоточить внимание исключительно на своем здоровье. Контролируйте свои действия, дышите легко и чувствуйте, как тело получает пользу от нагрузок,
— советует Гронеман.
7. За уборкой по дому
Мне сложно расслабиться в грязном или захламленном помещении. Отмывая дом, я привожу в порядок свои мысли.
Уборка — идеальный способ развить осознанность, а поскольку вы организуете свое жизненное пространство, вы организовываете ваш ум тоже,
— говорит Патрик. Небольшой лайфхак: если ты будешь каждый раз класть вещи на свои места и понемногу наводить чистоту, то не придется делать из уборки трудовой подвиг.
Первое время тебе может быть неудобно
Когда ты впервые начнешь практиковать осознанность, то можешь почувствовать себя странно. Вероятно, тебе будет неудобно сидеть в тишине и смотреть в окно вместо того, чтобы машинально прокручивать новостную ленту или занимать себя чем-то еще. В конце концов ты привыкнешь и будешь возвращаться к моментам единения с собой, чтобы успокоиться.
Когда я случайно мельком вижу красивую полную луну или порхающую бабочку, то спонтанно оказываюсь в настоящем моменте и понимаю, насколько прекрасен мир вокруг. Это помогает чувствовать себя более благодарной за эти простые вещи, что в свою очередь заставляет вести себя гораздо спокойнее, быть счастливее,
— написала Элли Тейлор о своем путешествии по осознанности для Pop Sugar. Чтобы изменить свои привычки, нужно время, главное в развитии осознанности — сам процесс, а не стремление к идеалу. Внимательное отношение к повседневным делам, жизнь внутри момента вместо постоянной гонки помогут уменьшить тревожность, стать спокойнее и благополучнее.