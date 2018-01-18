Как разговаривать с мужчиной о деньгах

Деньги — тема скользкая, особенно в отношениях с бойфрендом. О том, как обсуждать финансы с любимым, рассказывает эксперт.

Евгений Идзиковский, психолог:

— На самом деле с мужчиной о финансах никак не нужно разговаривать. Деньги — это инструмент, и, пока они служат своей цели, в отношениях их лучше не обсуждать. Еще они мерило социальной адекватности — на ранней стадии отношений принято, что мужчина платит на свиданиях. Отчасти потому, что наше общество во многом патриархально-шовинистическое, и средний заработок женщины заметно меньше, чем у мужчины.

По мере развития отношений на горизонте всплывают более крупные траты: отпуск, ипотека, автомобиль. Здесь все зависит от характера самих отношений, при этом здравый смысл остается ключевым фактором — если в паре кто-то зарабатывает заметно меньше, а расходы предполагается делить строго пополам, то выбор, например, мест для отдыха сильно сокращается.

Да, все существенные траты обсуждать можно и нужно, желательно не намеками. Мужчина вам ничего не должен.

Важно понимать, что, сколь бы вы ни были близка с бойфрендом, на мир вы смотрите по-разному. Снасти для рыбалки ему могут казаться важнее новой шубы. И это нужно обговорить!

Отдельный и наиболее сложный ряд вопросов — его долги, финансовые обязательства, вообще ситуации, в которых ты находишься в более выигрышном финансовом положении. Лучшая стратегия здесь — выключить эмоции: «Вот есть факты, давай попробуем решить так и так. А что ты об этом думаешь?»

Главное — помните, что деньги — это не что-то священное, не цель жизни, а всего лишь ресурс.

Неудачные фразы для разговора о деньгах

— «Ты мужчина, ты и решай!» (так вы перекладываете на него личную ответственность)

— «Мотоцикл бесполезен, мы не будем его покупать, надо купить шубу!» (вы одновременно обесцениваете то, что ему важно, и навязываете собственные ценности — это вызовет только раздражение)

— «Ты должен за меня заплатить» (нет, не должен)

— «Ладно уж, раз ты сам заработать не можешь, я заплачу» (скажи такое пару раз, и отношения уже не восстановить) Удачные фразы

«Да, ситуация сложная, нам надо решить, что делать. Ты что об этом думаешь?»

«Я знаю, как ты хочешь мотоцикл, тебе это действительно важно. И мне тоже грустно, что я пятый год хожу в той же шубе, уже подружки косятся. Как думаешь, что мы можем придумать?»

«Я тоже хочу пойти на этот концерт / в этот ресторан, но мне сейчас это слишком дорого, я могу заплатить только (сумма) ».

«У меня тут есть заначка, (сумма), тебе поможет?» Как разговаривать с мужчиной о деньгах?

Идея за этими примерами одна: в паре надо обсуждать решение конкретных задач. Для этого оба партнера должны иметь возможность высказаться, поделиться соображениями. Мнение каждого из вас одинаково важно, независимо от доходов. Вам может казаться, что желания вашего мужчины странны и бессмысленны, это нормально. Он может ровно так же думать о ваших планах. Достаточно принимать тот факт, что для него это важно.

Любопытный вопрос: надо ли обсуждать ведение бюджета, бытовые вопросы и как это делать? Если само собой все наладилось, денег хватает, у всех чувство, что «договорились по справедливости», то заводить разговор смысла нет. Если вы ощущаете, что что-то не так, что-то вас не устраивает, не терпите. Стройте разговор ровно так же, как и в предыдущих ситуациях — скажите, что вас огорчает, чего вы хотите, как думаете решить, спросите мнение мужчины.