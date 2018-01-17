Должен ли взрослый ребенок помогать отцу

Верным окажется только то решение, которое поможет остаться в гармонии с собой. Каким оно может быть? За ответом мы обратились к психологам.

Как поступить, если родной отец, безответственно бросивший вас в детстве, теперь просит о помощи? В том числе материальной, что может ударить по бюджету молодой семьи, которую успел создать взрослый ребенок.

Поиск ответа на этот вопрос может оказаться достаточно сложным, порой мучительным. С одной стороны, вы можете быть обижены на поступок отца, с другой — вам не хотелось бы, чтобы ваши дети оказались свидетелями этой неприятной картины. Но принять решение все же придется. Давайте послушаем мнения наших экспертов. Мнение 1

Комментирует Марина Матвиенко, психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги, основатель Центра психологии и развития человека «Путь к себе»

Когда мне было 17 лет, я вспомнила, что где-то совсем рядом живет мой отец, которого я никогда не видела, но знала, что он живет через два квартала от меня. Мне очень захотелось познакомиться с тем, кто когда-то дал мне жизнь. Поэтому ситуация, когда через годы у тебя просыпается непреодолимое желание встретиться со своим прошлым, мне знакома не понаслышке. Что же делать, когда это прошлое так внезапно врывается в твою жизнь?

1. В расставании всегда участвуют двое. И то, что отец «безответственно» бросил, не является 100%-ным фактом. Обиженные женщины часто рассказывают своим детям, какие их отцы «сволочи» и «негодяи», изливая тем самым свою обиду и злость.

Это может быть субъективной и однобокой правдой. Не лишним будет познакомиться со второй частью истории и сделать свои какие-то выводы.

Важно понять, для чего человек пришел к вам, чего он хочет и что им двигает в данный момент. Может, это чувство вины, а может, желание все исправить и наверстать упущенное.

2. Помните, что свидетелями ситуации становятся ваши дети. Мы знаем, что учить детей нужно собственным примером. Возможно, то, как вы сейчас отнесетесь к своему отцу, повлияет на то, как когда-нибудь поступят и ваши дети по отношению к вам. Поэтому стоит задуматься, чему я научу своих детей в этой ситуации.

3. Позаботьтесь о внутреннем душевном состоянии. Счастливый человек — это человек, свободный от обид, злости, чувства вины и умеющий прощать. Выслушайте своего отца и попробуйте дать ему второй шанс.

Возможно, именно сейчас вы сможете дать друг другу то, что недополучили в детстве. Возможно, ваши дети получат заботливого и любящего дедушку, а вы — отца, которого так не хватало.

Конечно, все может быть и не так красиво…

4. Может, человек вспомнил про вас только потому, что нуждается в помощи, и финансовой в том числе, и у него нет к вам никаких возвышенных чувств, а только корысть. Нужно просто разобраться во всем этом самостоятельно, не слушая никаких советов извне, а потом принять решение.

Есть возможность помочь материально — помогите. Нет — значит просто откажите.

В этой ситуации самое главное — принимать решения, опираясь на здравый смысл, а не на обиды детства.

Иначе из чувства обиды вы можете попасть в чувство вины и злости за принятое решение.

Важна ваша внутренняя уверенность, что вы поступили так, как считаете правильным, и не сомневаться в этом. Сомнения разъедают душу и приводят к заболеваниям, а это точно не нужно ни вам, ни вашим детям. Мнение 2

Комментирует Валерия Зинатулина, психолог-консультант ООО «Международный психологический центр»

Родительский инстинкт заложен в природе человека. Но существует разница в материнском и отцовском инстинктах. Если первый заложен биологически, то второй — отцовский — закладывается воспитанием.

По этой причине мужчины безответственнее относятся к наличию детей. Печально, но это факт.

Ситуации и причины, по которым расходятся партнеры, различны. Равно как и возможность поддерживать общение с ребенком. С годами мужчина понимает ценность связи с оставленным ребенком. Отсюда рождается и желание возродить близкие отношения.

И с финансовой стороны тоже: мы не молодеем, а перспектива остаться одному, без поддержки, моральной и финансовой, страшит.

Выносить оценку давно происшедшим событиям и отношениям не стоит.

Как экологично отреагировать на близко-далекого отца, кровного, но и вместе с тем чужого?

Взрослые дети могут поговорить вначале о том, как и чем живет отец. Рассказать о своей «круговерти» — молодым семьям сейчас трудно! Начиная с жилищных проблем и заканчивая детскими. Не всегда именно материальная помощь необходима пожилому человеку. В этом возрасте ощущается дефицит общения, возможно, он одинок. И по возможности стоит предложить поддержку в совместном проживании или чаще приглашать в гости. Отец наверняка с удовольствием заменит няню, посильно поможет в быту.

В большинстве случаев сам факт причастности к семье и знание, что есть дом, где ему будут рады, дороже любых материальных благ.

В моей практике был удивительный случай.

В один день утром обратилась клиентка, 22 лет. Не знала, стоит ли ей рожать, накануне ее оставил молодой человек. Моя цель — не давать советы, но тут…

Осторожно выяснив возможности вырастить ребенка самой, нацелила ее на сохранение малыша. Она, в общем приняв решение и не обижаясь на безответственного отца, ушла вдохновленная.

А в тот же день вечером пришла клиентка с вопросом, стоит ли ей принять предложение встретиться и поговорить от отца, который много лет назад оставил ее мать одну, беременную ею.

Я предполагала, что она не хочет видеть его и тем более разговаривать. Но, к моему удивлению, она сказала, что вначале хотела отчитать и выразить обиду, а потом, подумав, приняла мудрое решение. Обиду высказать и проработать с психологом. И с моей помощью суметь подобрать слова, которые помогут найти и установить теплый контакт с постаревшим, одиноким отцом.

Что бы ни случалось в вашей жизни, помните: минус иногда может стать плюсом. При наших усилиях и эмоциональной отдаче.