Мужская провокация: как пройти его проверку

Эксперт WomanHit.ru уверена: если вам задают «недопустимые» вопросы — радуйтесь! Если мужчина провоцирует вас… радуйтесь!

Да-да, я не оговорилась — именно радуйтесь, а не обижайтесь. Потому что провокация есть ни что иное, как испытание, и если мужчина это делает — он проверяет вас, испытывая искренний интерес. Никто не будет тестировать неприятную ему женщину. Знаете, что самое страшное?

Безразличие. Когда ему все равно, кто вы, как и когда себя ведете. Он не играет, не подкалывает, не пускает шпильки, а смотрит на вас пустыми рыбьими глазами. Тогда вы для него — пустое место. Как личность вы для него просто не существуете. Но зачем ему это надо?

Спросите вы. Но ведь когда вы покупаете машину и берете ее на тест-драйв, вы же не просто едете по городу со скоростью 40 км.час? Вам хочется разогнаться по трассе, а внедорожник еще и в грязь загнать. Если вас испытывают — то рассматривают как серьезную кандидатуру. Мужчина хочет видеть, как вы поведете себя в стрессовых ситуациях.

А не просто за столом в тихом ресторане в процессе приятного общения. Он смотрит, что от вас ждать, если вы окажетесь рядом в долгой супружеской жизни, в которой могут быть и непонимания, и конфликты, и разные сложности. Провокации — признак серьезной заинтересованности. Разве нет «женских» проверок?

Давайте не будем лукавить: вы сами устраиваете тестирование, проверяя своего избранника на четыре основных момента:

— Насколько он щедрый?

— Как он относится к маме?

— Что думает о детях?

— Ревнив ли он? Мужчины действуют так же.

Они устраивают тестирование по этим же самым пунктам.

— Она только берет или и отдает?

— Какие отношения у нее с родителями и примет ли свою свекровь?

— Может ли она быть мамой моих детей?

— Насколько подозрительна, не превратит ли жизнь в ад? Что мужчина получает от провокаций?

Он собирает ваш полный реальный образ. Это примерка ежедневной одежды. Не трет, не жмет? Может, ткань грубая, давит, пошив неудобный? Если этот пиджак изначально не понравился, его примерять никто и не будет. Если вас не рассматривают в качестве потенциальной жены, не будет и проверок. Если вы сталкиваетесь с мужчиной, который вас провоцирует, у вас две задачи:

1 — распознать

Вы должны увидеть, что это не просто вопрос или действие, это намеренное или неосознанное тестирование, ваша проверка на адекватность.

2 — понять

Задайте себе вопрос: а что он этим добивается? Поймите его мотивы. Чего он хочет? Зачем дергает за эмоциональные ниточки? Какой результат ему необходим? Ложный ход ведет к потере отношений

Вы не так отреагировали, показали плохую реакцию. Вас заподозрили в легкомыслии, недалекости, корысти или истеричности. Есть масса моментов, которые могут оттолкнуть вашего мужчину. Он проверяет вас на основные болезненные для него темы — вы можете сказать ему, что в вас нет этих моментов или показать ему их во всей красе. Не показывайте мужчине свои темные стороны. А еще лучше, избавляйтесь от них. Будьте экологичны

Не нужно допускать со своей стороны токсичного поведения. Уважайте и чужие границы в том числе. Не нужно ставить себя во главу вселенной и вести себя эгоцентрично. Смотрите, насколько ваш выигрыш в данном моменте отзовется на всех ваших отношениях. И всегда и в целом оценивайте свои действия именно по этому параметру. К чему приведет ваше поведение, как оно скажется в долгосрочной перспективе на отношениях? Не путайте провокацию с насилием

Это совершенно разные вещи. Если вас унизили физически, замахнулись и тем более ударили, рвите отношения сразу. Человек, который себе позволил это, считает подобное нормой. Это не случайность, не ищите ему оправданий. И не слушайте, что вам внушают, что вы это спровоцировали и сами виноваты. Это не закончится, это только страшное начало будущего ада. Женщина… насколько?

Вы с ним на пару ночей, на несколько недель или месяцев, или навсегда? Успешный мужчина зачастую не ищет себе жену. У него все хорошо, он обеспечен, устроен в жизни, он реализовался. Зачем ему это? Не всегда он может отдавать себе отчет, что возможна поддержка, любовь и ласка. Тем более, если до этого сталкивался только с эгоистичными потребительницами. Нужно показать ему вашу ценность, пусть увидит, что вы можете ему дать. Временные романы

Мужчину, который не ищет постоянных отношений, будет устраивать именно это. У них нет ограничения детородного возраста, у них не тикают часики, и непродолжительные встречи в этом случае оптимальны. И только с той женщиной, с которой вместе лучше, чем одному, он захочет строить семью. И провокации здесь — нормальная стадия тестирования на роль жены. Для успешного преодоления стадии провокаций надо понимать мужчину.

Вы должны знать, кто он такой — успешный состоявшийся человек, и что ему нужно от этой жизни? Есть основные черты, которые всегда присущи этим людям, и их семь:

1 черта: целеустремленность. Он прекрасно знает, что ему нужно, и идет к этой цели, не отвлекаясь и не распыляясь.

2 черта: ответственность. Он перемещает локус контроля на себя и полностью отвечает за свои действия.

3 черта: позитивность. У него светлое, доброе, хорошо настроенное мышление. Он не ударяется в постоянный негатив.

4 черта: бережность. Что бы ни было, его решения никогда не будут направлены против его близких — жены, родителей, детей.

5 черта: достоинство. Он знает себе цену и умеет себя держать. У него очень хорошо развито самоуважение.

6 черта: самообладание. Он умеет контролировать свои эмоции. Он держит себя в руках. Этот человек действительно сам себе хозяин.

7 черта: насыщенность. Он живет увлекательной жизнью. Она наполнена азартом, куражом. Его эмоции ярки, насыщены позитивом. Самые популярные мужские провокации

Надо знать скользкие моменты отношений и уметь успешно проходить любое мужское тестирование. Не надо паниковать — адекватно оценивайте любые ситуации. Есть основные типы провокаций, которым вы должны быть готовы:

1 провокация: «Хочешь за меня замуж?»

2 провокация: «Что тебе подарить?»

3 провокация: «В какой ресторан пойдем?»

4 провокация: «Когда был последний секс?»

5 провокация: «Тебе звонят твои бывшие?»

6 провокация: «Кто твой идеальный мужчина?»

Запретные темы

Есть темы, которые в начале отношений абсолютно не допустимы к обсуждению. Для гармоничного развития отношений вы не должны их касаться, но мужчины нарушают ваши границы, и этот список запретных тем озвучивается чуть ли не на первых свиданиях. Если эти вопросы поднимаются, это провокация, и вам нельзя отвечать тем же. 1 тема: о работе

Если об этом спрашивает ваш собеседник, он проверяет вашу самодостаточность. Что вы представляете из себя в этом социуме? Хотите ли вы сесть ему на шею? Подобные вопросы практически всегда содержат в себе двойное дно. 2 тема: о бывших отношениях

Вы вправе не отвечать, это не допрос в полиции. Никто не вправе совать свой нос в вашу личную жизнь. Если же хотите рассказать, не надо выставлять себя жертвой, понося прошлого партнера, этим вы обесцените сами себя. 3 тема: о семье

Мужчина будет следить за вашей реакцией, анализировать отношения с родителями, поймет, что ему ожидать, если вы будете жить вместе. Готов ли он стать отцом ваших детей? Уважительны ли к вашей семье? Подобные вещи личные, и они очень важны для понимания, кто вы. 4 тема: о будущей семье

Мужчине важно, чтобы вы отдавали себе полное представление, чего вы хотите в своей жизни. Если такой вопрос со стороны женщины звучит, как бегущая строка «Я хочу замуж!», то тут ваш собеседник желает понять, на что вы настроены. Совпадают ли ваши ожидания с его готовностью? 5 тема: о том, какой муж вам нужен

Если женщина не знает, чего хочет, у нее нет вектора движения. Она создает ощущение, что готова завязать отношения с первыми встречными. А все потому, что нет критериев, с которыми она сравнивает своих претендентов. 6 тема: вопросы философского характера

Если мужчина с вами только философствует, разговаривая о вечном, смотрите — не находитесь ли вы во френд-зоне? Возможно, вы просто друг, и в вас не видят Женщину. Душевные разговоры хороши, если они на фоне интимного влечения. 7 тема: вопросы интимного характера

Вопросы могут быть как безобидные, например, боитесь ли вы щекотки, так и бестактные — о сексуальных предпочтениях. Вам нужно быть готовой к этому и красиво и остроумно отшутиться. Думаю, это единственно правильный вариант выхода из щепетильной ситуации. 8 тема: вопросы о вредных привычках

Если об этом спрашиваете вы, то создаете себе образ Правильной Мамочки, вместо Желанной Женщины. Мужчина же тестирует вас на погрешности и ошибки. Вопросы могут быть совершенно провокационными: «Еще подлить вина?.. а ты что, любишь выпить?». Реакция на провокации

Она всегда должна быть адекватной. Не стоит говорить, что он вас взбесил — это все равно что жаловаться, что ложка виновата, что вы объелись. Держите свои границы и не пускайте мужчину дальше. Не фонтанируйте эмоциями, оценивайте ситуацию разумно, не теряйте над ней контроль. И тем более не стоит перемещать локус контроля во внешнюю зону, на другого человека. Ответственность за свои эмоции несете только вы сами. Как выходить из сложных ситуаций?

Не нужно обижаться и обвинять мужчину за такие вопросы. Он проверяет вас, поэтому держитесь достойно. Понимайте, что вы не обязаны на них отвечать. У вас есть на это полное право. Вы можете отшутиться на его фразу — это будет самое оптимальное, что можно придумать. Но лучше всего заранее просмотреть и продумать эти ситуации и держать домашние заготовки на разные универсальные случаи.